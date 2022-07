Juez federal bloquea temporalmente ley de Arizona que otorga “personalidad” a los fetos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un juez federal de Arizona bloqueó el lunes una ley que requería que el estado interpretara todas las legislaciones para otorgar “personalidad” a los niños que todavía no han nacido.

Douglas Rayes, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, redactó en su dictamen que la ley era demasiado vaga, y, por lo tanto, privaba a los demandantes de sus derechos de debido proceso.

El juez también expresó en el documento que los acusados que apoyaron la legislación no demostraron que la política no causaría daños porque su impacto en el acceso al aborto no estaba claro, en comparación con otras leyes estatales que eran menos estrictas.

“Una ley es inconstitucionalmente vaga si su aplicación es tan poco clara que las personas de inteligencia ordinaria no pueden averiguar de antemano cómo cumplirla”, escribió Rayes, y apuntó que etiquetar a una persona por nacer puede constituir un homicidio si fue abortado. “Las consecuencias de la imprecisión son potencialmente amplias y graves”.

Los activistas defensores del derecho al aborto que han trabajado en contra de la ley celebraron la sentencia de la corte como una victoria.

La ley de Arizona aprobada en abril de 2021 decía que todas las leyes estatales “se interpretarán e interpretarán para reconocer, en nombre de un niño por nacer en cada etapa de desarrollo, todos los derechos, privilegios e inmunidades disponibles para otras personas, ciudadanos y residentes de este estado”. La legislación también prohibía los abortos debido al sexo, la raza o la anomalía genética del bebé.

Asimismo, la medida enfrentaría desafíos legales, y el Tribunal de Distrito de Estados Unidos emitió en 2021 un orden preliminar parcial.

El Tribunal de Distrito bloqueó la parte de la ley que prohibía los abortos buscados porque el bebé por nacer tenía una anomalía genética sobreviviente. Así que en ese entonces decidió no dejar en suspenso la disposición sobre la “personalidad”.

Por su parte, la presidente del Consejo Nacional de Mujeres Judías en Arizona, Civia Tamarkin dijo lo siguiente: “Las leyes de personalidad tienen un amplio potencial para criminalizar a las personas embarazadas y permitir la vigilancia estatal y la regulación de su conducta”.

“Según estas leyes, las mujeres han sido encarceladas por abortos espontáneos y mortinatos, recluidas en instituciones y obligadas a someterse a cesáreas ordenadas por la corte”, manifestó en un comunicado. “Estamos decididos a luchar contra la opresión y la hipocresía de las leyes que otorgarían derechos constitucionales a un feto en desarrollo negándoselos a la persona que lo lleva”.

Luego de que la Corte Suprema anulara Roe vs. Wade y el derecho constitucional al aborto tras casi 50 años, el caso de Arizona retomó los procedimientos legales.

Los demandados presentaron una nueva propuesta y también se informó a la Corte de Distrito de Estados Unidos que reconsiderara el caso apropósito de la reciente invalidación de Roe.

Pero el juez Rayes dijo que la ley de “personalidad” es vaga y su efecto sobre otras leyes no está claro porque la ley “o no hace absolutamente nada, o hace algo” al definir al no nacido como una persona.

El juez indicó el hecho de que luego del fallo de la Corte Suprema entró en vigor, otra ley de Arizona que prohibía los abortos después de 15 semanas, al igual que una ley de 1901 que prohibía casi todos los abortos.

Incluso esas leyes permitirían algunos abortos, pero según la ley de “personalidad”, no está claro si realizarse un aborto para salvar la vida de una madre aplicaría, porque se consideraría automáticamente un homicidio.

