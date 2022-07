¿Por qué ser acompañante de las indocumentadas que deciden abortar en EE.UU.?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Berenice Díaz ha sido acompañante de mujeres migrantes que quieren abortar. Particularmente es una persona solidaria con las indocumentadas en Atlanta, la ciudad donde vive, porque sabe que muchas de ellas no tienen coche y sabe que interrumpir un embarazo en soledad es más difícil.

Como observadora de esa realidad lamenta: “Sería muy complicado que las clínicas tuvieran que cerrarse”.

Muchas mujeres mexicanas con complicaciones migratorias en Georgia temen que en el estado se elimine su derecho a decidir la interrupción del embarazo.

El pasado 24 de junio la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la sentencia conocida como Roe contra Wade que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en todo el país y dejó en manos de los estados la decisión de regular las leyes sobre el tema.

El fallo de la corte desencadenó que 13 estados prohibieran o limitaran inmediatamente el acceso al aborto mientras se espera que otros lo hagan en las próximas semanas. Los proveedores de atención médica de estos servicios quedaron confundidos, tuvieron que consultar con abogados o cerrar en espera de claridad.

En el caso de Georgia, la mayoría siguen abiertas, aunque con medidas de seguridad. Las clínicas Summit Medical Center, por ejemplo, han pedido apoyo de patrullajes ante el temor de grupos radicales; Berenice Díaz, pide el anonimato, el cambio de su nombre real, no vaya a ser que la acusen de promotora del aborto por ser acompañante.

“Alguno grupos de provida son muy agresivos”, observa.

Las organizaciones antiabortistas han sido muy persistentes en la región. Berenice Díaz dice que antes de la anulación de la sentencia Roe vs Wade, los activistas se postraban en las afueras de las clínicas y acosaban a las mujeres que entraban al estacionamiento para entregarles folletos con información para persuadirlas de su decisión.

“Como tienes que reducir la velocidad se acercan a la ventana para darte folletos es intimidante que se acerquen con la propaganda religiosa”, advierte.

“Más aún si la chica va sola porque generalmente cuando van en porque ya tomaron la decisión porque sí hay una entrevista previa por teléfono y preguntas on line para que estén bien seguras”.

Berenice observa que la mayoría de las mujeres latinas prefieren ir acompañadas por amigas e incluso por sus parejas o madres. “Sé que tienen esta familiaridad por las conversaciones o el parecido físico y porque en el caso de las menores de edad, la madre tiene que dar el consentimiento”

El abuso

Durante muchos años, un familiar de Adriana abusó sexualmente de ella. En una de esas quedó embarazada y como no quería tener un hijo producto de una violación decidió abortar. Era un hijo no deseado, no había duda.

Berenice Díaz la acompañó porque eran colegas de trabajo y porque quiso ser solidaria. La muchacha había tenido intentos de suicidio. “Se le veía desencajada, como ida de pensamientos y triste aquel día, yo no quise profundizar mucho para no incomodarla más”, recuerda.

La acompañante reconoce que el caso de Adriana era muy especial. En cambio, la mayoría de las veces que ha ido a las clínicas no se ve desgarrador. No es tan dramático, cuenta.

“Cuando era adolescente vi un video de provida que te hacía asustarte sobre los procedimientos, o sea, nada que ver con la experiencia en las clínicas que hoy atienden esos casos con tanto nivel, cuidado y profesionalismo, pulcrísimas”, detalla.

“No se ven embarazos avanzados, nunca he visto vientres abultados, ni mucho menos: la mayoría de los abortos se hacen actualmente con píldoras”.

El papel de esta observadora del aborto en Atlanta regularmente se ve limitado hasta la sala de espera, desde donde ha visto entrar y salir enfermeras, sicólogas, doctoras, “siempre mujeres” listas para atender a otras mujeres.

Dentro de las salas de intervención de Summit Medical Center, Silvana Arrollo ha visto más. “No te imaginas la cantidad de mujeres de toda clase sociales y todas todos grupos étnicos que asisten a las clínicas , cada una por sus propios motivos”, cuenta en entrevista telefónica.



“Hay de todo, pero creo que en este país la mayoría toma la decisión de abortar porque tienes que decidir entre trabajar o cuidar a los niños, habemos muchas mujeres solas, sin familia, a diferencia de México cuando uno está rodeado de familiares que te pueden ayudar”.

Opciones

Si todos los congresos locales que han promovido leyes restrictivas en contra del aborto terminan por aprobarlas se limitaría el aborto a partir de la concepción en Alabama, Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Idaho, Kentucky, Luisiana, Michigan, Misisipi, Misuri, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Wisconsin y Wyoming.

A partir de la semana 13 en Arizona, Carlina del Norte y Virginia Occidenteal; a partir de la sexta semana en Carolina del Sur, Iowa y Georgia,

Se espera que, si esos estados radicalizan sus posturas, las mujeres irán a los lugares más laxos. En el caso de los estados del sur de EE.UU. se prevé incluso que pueda haber cruces hacia México, donde las políticas restrictivas sobre el aborto se han ido relajando como en el caso de Baja California Norte y Sur y otros ocho estados.

Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara constitucional la interrupción del embarazo en la Ciudad de México poco a poco se sumaron también Oaxaca, Hidalgo, Sinaloa, Guerrero, Sonora, Coahuila y Veracruz

Pero en el caso de las mujeres indocumentadas esta opción podría complicarse. Además, advierte la diputada migrante Elvia Torres.

“No hay dinero para estar viajando de un estado a otro, los anticonceptivos son muy caros, no se sabe mucho sobre las clínicas de prevención del embarazo y no hay cultura de educación sexual. Entonces, “habrá un problema muy complejo para nuestras comunidades”.

Daniela Tejas, activista de la organización Mi aborto, en México, reconoce que tanto en este país como en Estados Unidos otra opción es la red de apoyo para “aborto autogestiponado” que son asesorías a distancia y envío de medicamentos a domicilio. “Quien lo quiere hacer va a encontrar la forma”, advirtió.

