Chris Hemsworth evitó comer carne antes de besar a Natalie Portman en la cinta “Thor: Love and thunder”

El actor Chris Hemsworth es un tipo muy considerado, y no dudó en tomar medidas para no comprometer de ninguna manera el veganismo abrazado por su compañera de reparto Natalie Portman. Los dos actores trabajaron juntos en el rodaje de la ya exitosa cinta “Thor: Love and thunder”, que llegó a los cines de todo el mundo la semana pasada.

En conversación con la emisora británica Capital FM, la actriz reveló que el fornido esposo de Elsa Pataky se abstuvo de comer carne antes de grabar las escenas en las que sus personajes se besan apasionadamente: todo ello por respeto a las elecciones alimenticias y morales de Natalie. “Fue muy amable. El día que tuvimos la escena del beso no comió carne esa mañana porque yo soy vegana”, declarado en su entrevista.

Portman valora especialmente el gesto de su amigo porque Hemsworth, como atestigua su trabajada anatomía, come cantidades considerables de carne, además de someterse a sesiones de entrenamiento agotadoras para que su físico esté a la altura del que exhibe el dios del trueno en sus aventuras. “Fue muy considerado. No es algo que me enfade o me preocupe, por lo que fue un detalle muy generoso. Es una persona muy encantadora”, aseguró la ganadora del Oscar para deshacerse en elogios hacia el protagonista de la saga.

