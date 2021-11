Chris Hemsworth presume sus brazos de ‘acero’ con atrevida foto en redes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ha sido gracias a su papel como “Thor” en el Universo Cinematográfico de Marvel, que el famoso actor Chris Hemsworth se ha tenido que aplicar con una dieta y ejercicios rigurosos que como resultado le han hecho adquirir una condición física y cuerpo envidiables, mismos que presume a través de sus redes sociales.

Tal fue el caso de una de sus recientes publicaciones, donde visiblemente concentrado en su meta y dando su mayo esfuerzo, el australiano cautivó al mostrar sus brazos “de acero”.

Se trató de una fotografía en la que Hemsworth retrató el reto que ha representado mantener su cuerpo atlético y con mucha fuerza para su personaje en la cinta “Extraction 2”.

“A seis semanas de comenzar las grabaciones de “Extraction 2” y sintiéndome increíble. Muchas gracias a mi equipo en @centrfit por darme todas las herramientas que necesito”, escribió Chris para acompañar la popular imagen en la que es todo músculos y fuerza.

Dicha postal no pasó desapercibida para sus fanáticos, quienes no dudaron en felicitarlo por su disciplina y dedicación para mantenerse en forma. Incluso, unos bromearon sobre su “subida de peso” para la cinta Avengers: Endgame, donde su personaje “Thor” le dijo adiós a su six pack y dio la bienvenida a una “pancita cervecera”.

“Mi chico, eres el mejor”, “sigo pidiéndole al universo”, “Quien te viera en Endgame”, “No tengo palabras para este hombre, simplemente increíble” y “Wow sin palabras”, son algunos de los comentarios que se leen bajo la publicación de Chris Hemsworth. View this post on Instagram A post shared by Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

