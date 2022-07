Esposa de Dani Alves rompe el corazón a la afición de Pumas sobre el fichaje del futbolista: “No inventen”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Joana Sanz, esposa del futbolista con más trofeos internacionales en sus vitrinas, Dani Alves, lanzó un dardo al corazón a la afición de los Pumas, quienes se han dedicado a comentar absolutamente todas las más recientes publicaciones de la pareja pidiéndole al ex Barcelona que acepte la oferta del equipo universitario.

Ante esta realidad, Joana Sanz fue contundente y respondió a uno de los comentarios con una frase sencilla y de tan solo dos palabras: “No inventen”.

'No inventen'; esposa de Dani Alves responde a 'bombardeo' de la afición de Pumas https://t.co/0ZCWIe1stx — MSN México (@MSNMex) July 13, 2022

La contundente respuesta de la esposa de Dani Alves

La situación que originó la respuesta de la esposa de Dani Alves, fue una publicación en sus redes sociales con una foto del jugador tomando una copa de vino, situación que los aficionados nos dejaron pasar y aprovecharon la oportunidad para abordar al brasileño, reseñó el portal Mediotiempo.

“Brindando Dani Alves por su decisión de venir a Pumas. Felicidades nos va a ir de maravilla“, escribió un hincha a través de la red social Intagram. Ante este hecho, Joana Sanz se decidió a responder el comentario: “no inventen“, fue la contundente frase acompañada con un emoji de risas con lágrimas.

El DT de Pumas desconoce la situación del fichaje de Dani Alves

El director técnico de Pumas, el argentino Andrés Lillini, confesó que actualmente no está al tanto sobre si se va a concretar el fichaje de Dani Alves; esto se debe simplemente a que la directiva no se lo ha notificado.

“Con respecto a lo que decías de Dani Alves yo no tengo ninguna clase de noticias por parte de la directiva, esta mañana estuve con ellos y del tema no se toca. No soy el hombre adecuado para contestarte eso porque no tengo ningún tipo de información”, afirmó Lillini en declaraciones reseñadas por Mediotiempo.

Futuro de Dani Alves

Desde que salió del FC Barcelona, muchos han sido los destinos con los que se ha relacionado a Dani Alves, un futbolista que a los 39 años todavía tiene mucho que aportar, teniendo en cuenta que es uno de los mejores laterales derechos de la historia. Mientras tanto, el y su esposa siguen disfrutando y así lo demuestran a través de las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Daniel Alves (@danialves)

Hasta ahora Mallorca, Seattle Sounders y Pumas, han sido los equipos con los que se ha relacionado al brasileño el Sevilla, Barcelona, PSG, Juventus, entre otros.

