Qué debes hacer si no encuentras tampones

Las personas en todo Estados Unidos están reportando dificultades para encontrar tampones, probablemente como resultado de la continua escasez de la cadena de suministro. Los datos sobre el número de personas que utilizan tampones son confusos, pero está claro que la escasez está alterando la rutina mensual de millones de personas.

“Si el 70% de las mujeres que menstrúan en los Estados Unidos utiliza tampones, eso significa que este mismo porcentaje corre el riesgo de no recibir lo que utilizan para mantener su vida en orden cada mes, y eso es un gran problema”, dice la doctora Katharine White, ginecóloga y obstetra del Centro Médico de Boston y profesora asociada de obstetricia y ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston.

El 13 de junio, la senadora Maggie Hassan escribió una carta al director general de Procter & Gamble, el fabricante de Tampax, en la que le instaba a hacer frente a la escasez y a “poner fin a las subidas innecesarias de precios”.

“El acceso a los productos menstruales debe ser abordado como cualquier otro bien esencial”, escribió.

Procter & Gamble, por su parte, afirma que cualquier problema para encontrar tampones será probablemente temporal. “Entendemos que es frustrante para los consumidores cuando no pueden encontrar lo que necesitan. Esperamos que se trate de una situación temporal, y el equipo de Tampax está produciendo tampones las 24 horas del día”, dijo un portavoz de Procter & Gamble en un correo electrónico. “Estamos trabajando con nuestros colaboradores comerciales para maximizar la disponibilidad, que ha aumentado significativamente en los últimos meses”.

Hasta que puedas encontrar tus tampones favoritos, esto es lo que puedes hacer.

Compra otra marca de tampones

Por suerte, no suele haber una razón médica para utilizar un tipo de tampón en lugar de otro. Realmente se reduce a las preferencias personales, dice la doctora Lauren Streicher, profesora clínica de obstetricia y ginecología en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern y médico en Northwestern Medicine.

Posiblemente eres muy fiel a una determinada marca de tampones, pero ahora es un buen momento para considerar nuevos productos. Por ejemplo, si dependes de un aplicador de cartón o plástico, no tengas miedo de probar una opción sin aplicador. Simplemente sigue las instrucciones de la caja si no sabes cómo usarlo. “Básicamente, si puedes poner tu dedo en tu vagina, puedes poner cualquier tampón”, dice Streicher.

Dice que lo peor que puede pasar es que el tampón no entre lo suficiente, lo que resulta incómodo, pero no hay tal cosa como “empujarlo demasiado”.

Considera usar toallas sanitarias

Las toallas sanitarias también pueden sustituir a los tampones, siempre que te sientas cómoda usándolas. Aparte de las personas que tienen problemas de salud que afectan a la vulva, lo que puede provocar una piel sensible, Streicher dice que cualquiera puede usar una toalla sanitaria. Pero es posible que no quieras llevar algo voluminoso si haces ejercicio con frecuencia, nadas o llevas ropa ajustada.

Si prefieres los tampones, Streicher recomienda hacer rendir tu suministro usando tampones durante el día y una toalla sanitaria por la noche.

Intenta usar ropa interior para la menstruación

Este tipo de ropa interior, diseñada para ser absorbente y reutilizable, es una alternativa menos voluminosa que la toalla sanitaria tradicional. Algunas personas la prefieren porque es más ecológica que los productos desechables. Pero White dice que no siempre ofrecen la misma capacidad de absorción que los tampones, por lo que pueden ser mejores para los días de poco flujo.

La ropa interior menstrual reutilizable puede ser cara, hasta $40 por un par de pantis, por lo que White recomienda investigar las marcas (o pedir recomendaciones a las amigas) antes de invertir en la tuya. En 2021, Consumer Reports evaluó cinco marcas diferentes de ropa interior para la menstruación. Consulta nuestra evaluación de ropa interior para el periodo menstrual de Dear Kate, Knix, Modibodi, Thinx y TomboyX.

Usa una copa menstrual

Otra opción ecológica es la copa o disco menstrual. Se trata un dispositivo de silicona, goma o látex que puede llevarse dentro de la vagina durante varias horas antes de vaciarlo, lavarlo y volverlo a colocar. Al igual que los tampones, implican un riesgo pequeño pero real de síndrome de shock tóxico, según han demostrado las investigaciones.

Aunque muchos usuarios los encuentran cómodos y fiables, estos productos conllevan una curva de aprendizaje. Si estás acostumbrada a usar tampones, Streicher dice que puede ser difícil saber cómo colocar la copa o el disco sobre el cuello del útero.

Practica la inserción de la copa o el disco cuando no tengas la regla para acostumbrarte. Un poco de lubricante en el exterior puede ayudar, sugiere White. “Cualquiera puede aprender a hacerlo, pero tienes que sentirte cómoda metiendo los dedos y colocándolos en el lugar correcto”, dice Streicher. “Una vez que lo dominas, es algo muy seguro desde el punto de vista médico”.

Intercambia con amigas

También puedes preguntar en tu red de contactos si alguien tiene tampones que no vaya a usar. Tal vez una amiga que esté embarazada, que tome anticonceptivos y no tenga la menstruación, que haya pasado recientemente por la menopausia o que haya cambiado a otro producto tenga un suministro de reserva que esté dispuesta a compartir.

En cualquier caso, no tengas miedo de usar tampones viejos. La mayoría de los empaques tienen fechas de caducidad, pero Streicher dice que no son un indicativo de la seguridad médica. Mientras los tampones estén envueltos, en una caja y almacenados en condiciones normales, deberían ser seguros de usar.

No tengas la regla

Si estás usando un método anticonceptivo hormonal, como el parche, el anillo o la píldora, Streicher dice que no hay ninguna razón médica para que te baje la regla cada mes, especialmente si te preocupa la escasez de tampones.

“Si usas anticonceptivos hormonales, [puedes] dejar de tomar esos días de placebo y pasar directamente”, dice. Habla con tu médico para que pueda evaluar la situación y recetar píldoras anticonceptivas adicionales si es necesario.

No lo hagas tú misma

Algunas usuarias devotas de los tampones utilizan esponjas, gasas o material de punto si no encuentran sus tampones habituales. White desaconseja crear tus propios tampones, que pueden no ser absorbentes o seguros de usar. Por ejemplo, los productos que tu misma elabores pueden romperse dentro de ti durante su uso.

“Si quedan algunas fibras adentro, eso puede ser una fuente de infección”, dice White. “Por favor, no pongas esas cosas en tu cuerpo si no han sido probadas para ese propósito”. En lugar de eso, prueba algunos de los consejos anteriores mientras esperas a que tus productos preferidos estén disponibles.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.