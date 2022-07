Dani Alves deja en suspenso su fichaje con Pumas y defiende a su esposa de ataques de los fans felinos por pedirles que “no inventen”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Cada día que pasa, el traspaso de Dani Alves a Pumas se enfría un poco, aunque no por ello se deja hablar del tema y el suceso más reciente es que el jugador defendió a su esposa de los ataques de la afición universitaria en redes sociales.

Todo comenzó hace varias horas, cuando Joana Sanz, pareja del lateral brasileño, comentó a quien daba por hecho la llegada del jugador a Pumas algo que le rompió el corazón a los felinos: “No inventen”, le comentó, seguido de un emoji de carcajada.

¿NO VIENEN? 😰😰



Joana Sanz, la esposa de Dani Alves, puso a dudar a todos los aficionados Pumas luego de este comentario en redes sociales, dónde responde a alguien que da por hecho el fichaje. #LaVozDelFutbol pic.twitter.com/q6JpS5oVzH — W Deportes (@deportesWRADIO) July 13, 2022

Este mensaje sólo alarmó a los seguidores del equipo de la Liga MX, sino que los enardeció, ya que tomaron como burla el emoji de la risa, provocando ataques y críticas hacia Sanz. pic.twitter.com/lwkJLxmaGj— Sol Ruiz (@solecito_ruiz) July 14, 2022

Ante esto, Alves salió al rescate y, después de dejar en suspenso su posible fichaje con Pumas, defendió a su esposa, argumentando que ni él mismo sabe lo que sucederá con su futuro y que ella sólo pidió que no inventaran cosas, por lo que, muy a su estilo, solicitó que no la molestaran y cerró su mensaje con un clásico “Viva México, cabrones”. No se que pasará pero, Solo dijo que no inventen… así que no jodan e viva México cabrones 😂 https://t.co/ULc9t32vmy— Daniel Alves (@DaniAlvesD2) July 14, 2022

Tal y como lo menciona el futbolista, nadie sabe qué pasará con su fichaje, por muy entusiasmados que estén los fans auriazules con la posible incorporación.

También puede interesarte: