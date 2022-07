El entrenador del Celta de Vigo habló sobre la situación del mexicano Orbelín Pineda

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Orbelín Pineda ha sido el centro de atención de los medios deportivos de México en los últimos meses. El ex futbolista de Cruz Azul pasó de ser una de las figuras indiscutibles de la Liga MX, a estar en el congelador del Celta de Vigo de España. La inactividad está perjudicando la carrera del mexicano y su entrenador, Eduardo Coudet, dio la cara para explicar su decisiones.

El “Mago” jugó poco más de 70 minutos durante toda la mitad de la temporada. Sin duda alguna son números graves que perjudican al futbolista en sus pretensiones de asistir al Mundial de Qatar 2022. El responsable de dichos números es el entrenador. El “Chacho”trató de explicar las razones por las que ha relegado al azteca.

“Es entendible, es un año especial, son circunstancias especiales y seguramente hay que comprender la situación, va a tener más facilidad de que le han garantizado esa participación (…) Yo realmente no le podía garantizar esa participación, y bueno, él decide ir a un lugar donde se pueda mostrar y tener más chance de estar en la convocatoria“, explicó Coudet en conferencia de prensa.

Orbelín con las puertas abiertas

Mucho se ha hablado de que en las próximas horas Orbelín Pineda será anunciado como nuevo jugador del AEK de Atenas. El mexicano sería dirigido por Matías Almeyda, estratega que ya tuvo en el banquillo cuando jugó para Chivas de Guadalajara. Lejos de mostrar disconformidad ante esta posibilidad, Eduardo Coudet dejó claro que no habrá ningún tipo de traba para la salida de mexicano.

“Ojalá que sea convocado porque uno no tiene tanta necesidad de decir que es un gran chico y un gran profesional, de mi parte si no lo sintiera, no lo diría. Si vos decís que se queda la puerta abierta, completamente, pero entiendo que él se quiera aferrar a esa posibilidad y le deseamos lo mejor”, concluyó. 🚨 Confirmed: Orbelín Pineda will join AEK Athens 🇬🇷 on a season long loan from Celta de Vigo, no option to buy. pic.twitter.com/BeqAxCTnaJ— German (@PopOutGerman) July 12, 2022

