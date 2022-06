“No me quiero regresar”: Orbelín Pineda le da un duro golpe a Chivas de Guadalajara 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Mucho se hablaba del posible regreso de Orbelín Pineda al fútbol mexicano. Luego de carecer de oportunidades en el Celta de Vigo, el retorno a la Liga MX surgía como una de las alternativas a la inactividad de su carrera. Chivas de Guadalajara era el primer interesado y así lo hizo saber. Pero el “Mago” tomó una decisión que no gustará en el “Rebaño Sagrado”.

A pesar de la insistencia del club tapatío, Orbelín Pineda ya les habría mandado una respuesta. Así lo reveló Ricardo Peláez en una entrevista. Ricardo Cadena contaba con el fichaje del “Mago”, pero tendrá que conformarse con su plantilla actual, puesto que la decisión del mexicano es mantenerse en Europa a toda costa.

“Yo creo que él se quiere quedar, según me lo manifestó. Me dijo ‘me costó mucho trabajo dar ese salto, saltar el charco y no me quiero regresar así nada más, quiero intentarlo lo más posible’. Es muy válido, lo respeto pero también él sabe de las posibilidades que tiene acá previo a un torneo mundialista. Hemos hablado del tema, la decisión está en sus manos pero no podemos esperar tanto tiempo ya“, sentenció Peláez en una entrevista para Marca Claro. View this post on Instagram A post shared by RC Celta (@rccelta)

¿Orbelín Pineda tiene opciones de quedarse en Europa?

A pesar de que el deseo del futbolista mexicano es tener una revancha en el Viejo Continente, las opciones no han sido muy variadas. Claramente, el Celta de Vigo no es una de esas opciones. Entre las cartas de Pineda estarían el Rayo Vallecano o marcharse al fútbol de Grecia con el AEK de Atenas de Matías Almeyda. View this post on Instagram A post shared by RC Celta (@rccelta)

