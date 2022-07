El fiscal general de Indiana investiga a la médico que ayudó a una niña de Ohio que fue violada y quedó embarazada

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El fiscal general de Indiana, Todd Rokita, dijo que está investigando a la médica que trató a una víctima de violación de 10 años que resultó embarazada, procedente de Ohio, según NBC News.

El caso de la niña embarazada durante una violación alcanzó los titulares nacionales cuando tuvo que viajar a Indiana para que le realizaran un aborto, porque en Ohio está prohibido el aborto incluso para las víctimas de violación sexual, después de la decisión del Tribunal Supremo de anular Roe vs. Wade.

Caitlin Bernard, una obstetra y ginecóloga de Indiana, compartió públicamente a principios de este mes en una entrevista publicada por The Indianapolis Star que ayudaría a la joven, a quien se le prohibió abortar bajo la prohibición de aborto a las seis semanas vigente en Ohio.

El caso ha sido objeto de un intenso escrutinio, ya que se produce pocas semanas después de que la Corte Suprema anulara Roe v. Wade, eliminando el derecho federal al aborto.

En una entrevista con Fox News el miércoles, Rokita, un republicano que ha promocionado sus esfuerzos para combatir el derecho al aborto, se refirió a la Dra. Caitlin Bernard como una “activista del aborto que actúa como médica” y que tiene un “historial de no informar”.

“Así que estamos reuniendo la información, estamos reuniendo la evidencia mientras hablamos, y vamos a luchar contra esto hasta el final, incluida la revisión de su licencia”, dijo Rokita a Fox News. Dijo que su oficina también está investigando si “ella no informó” el procedimiento en Indiana porque “es un delito no informar, intencionalmente no informar”. Rokita no dijo si realmente había algún problema con la licencia de la médico o si había algún indicio de que no había denunciado el caso.

Abogada de la doctora de Indiana respondió a Rokita

La abogada de Bernard, Kathleen DeLaney, emitió un comunicado el jueves después de los comentarios de Rokita, citado por NBC News.

“Mi cliente, la Dra. Caitlin Bernard, tomó todas las medidas apropiadas y apropiadas de acuerdo con la ley y su formación médica y ética como médica. Ella siguió todas las políticas, procedimientos y regulaciones relevantes en este caso, tal como lo hace todos los días para brindar la mejor atención posible a sus pacientes”, dijo DeLaney en un comunicado.

“Ella no ha violado ninguna ley, incluidas las leyes de privacidad del paciente, y su empleador no la ha disciplinado. Estamos considerando emprender acciones legales contra quienes han difamado a mi cliente, incluido el fiscal general de Indiana, Todd Rokita, y sabemos que todos los hechos saldrán a la luz a su debido tiempo”, agregó DeLaney.

