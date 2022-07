¿Realmente necesitas hacerte una limpieza de parásitos?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

No hace falta que pases mucho tiempo codeándote con los círculos del bienestar, en las redes sociales o en la vida real, para que veas surgir el tema de las limpias de parásitos. Mucho antes de que empezaran a ser tendencia en TikTok, sucumbí a hacer una limpieza de parásitos porque una doctora lo sugirió en su libro sobre trastornos autoinmunes. Según el libro, podrías tener parásitos intestinales si tu respuesta es positiva a 3 o más de los siguientes:

Estreñimiento, diarrea o gases

Viajes internacionales

“Diarrea del viajero” en el extranjero

Lo que creías era una intoxicación alimentaria, y tu digestión no ha sido la misma desde entonces

Problemas para conciliar el sueño, y despertarte varias veces durante la noche

Problemas de piel, como eczema, psoriasis, urticaria, rosácea o una erupción inexplicable

Rechinar los dientes durante el sueño

Dolor o molestias musculares o articulares

Sentirte agotado, deprimido o apático casi todo el tiempo

Nunca sentirte satisfecho después de las comidas

Anemia por deficiencia de hierro

Diagnóstico de síndrome del intestino irritable, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn

Imagina mi consternación al marcar cada una de estas dolencias. La limpieza implicaba tomar suplementos de hierbas que consistían en clavo, nuez negra y ajenjo, cuya dosis era literalmente puñados de cápsulas de gelatina cada día. Y como me cuesta tragar incluso las píldoras más pequeñas, me rendí rápidamente y opté por una prueba de heces en la consulta de mi médico. Algunos parásitos pueden ser visibles al microscopio, y las pruebas de ADN pueden identificar los que no son tan visibles.

Resulta que no tenía ningún parásito intestinal, que científicamente se llaman “helmintos” (la variedad de gusanos) o protozoos. Muy anticlimático, lo sé. Entonces, ¿había algo de cierto en el consejo que terminé creyendo? ¿O solo se trataba de un éxito de ventas digno de los titulares del New York Times?

¿Es la limpieza de parásitos una pérdida de dinero?

Sí, las limpiezas de parásitos no sirven para nada. Eso es casi literalmente tirar tu dinero por el excusado.

“Durante mucho tiempo, ha habido gente que ha vendido productos con diversas afirmaciones sobre la salud diseñadas para quitarle a la gente de su dinero”, dice el doctor Thomas Moore, experto en enfermedades infecciosas y profesor clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Kansas-Wichita. “Las limpiezas de parásitos son la última encarnación de una tendencia de salud pseudocientífica que vende la idea de que hay toxinas en tu cuerpo que necesitan ser purgadas. En realidad, lo que hacen es aprovecharse de los crédulos”.

Los fabricantes de productos de limpieza de parásitos te dirán que la mayoría de las personas tienen parásitos en sus intestinos, y ese no es el caso. Hacen que los parásitos parezcan comunes y la razón de gran parte de lo que nos aflige. Los suplementos que venden, que a menudo están hechos de una mezcla de semillas de papaya, cáscaras de nuez, clavo de olor y ajenjo, afirman matar los parásitos en tus intestinos y expulsarlos en las heces, en donde, si te atreves a asomar la cabeza al inodoro, a veces puedes encontrar sus restos.

“Estos tratamientos homeopáticos o naturistas se basan en la pseudociencia”, dice Moore. “Si realmente tienes un parásito, lo más importante es que se diagnostique para que puedan darte el tratamiento adecuado. Hay pocos o ningún dato científico que apoye que estos brebajes combaten la infección”.

Un estudio realizado en 2007 con 60 niños en Nigeria sugiere que comer semillas de papaya secas podría ayudar a eliminar los parásitos en las heces, pero el pequeño estudio no prueba realmente que las semillas de papaya alivien los síntomas porque ninguno de los niños tenía ninguno. (La mayoría de las personas con lombrices no presentan ningún síntoma de infección).

Y sobre las supuestas pruebas fotográficas que la gente publica en Internet (hazte un favor: no las busques), lo que podría parecer una lombriz podría ser simplemente trozos de col rizada sin digerir. “Esa cosa larga y delgada en las heces puede parecer ciertamente una lombriz solitaria si no sabes lo que estás buscando”, dice Moore. “Cuando en realidad, es solo una hebra de materia vegetal”.

¿Son seguras las limpiezas de parásitos?

Aparte de que no se ha demostrado que los remedios caseros funcionen contra los parásitos, ¿podría hacer daño tomar estos suplementos?

“Estos suplementos son realmente el aceite de serpiente moderno”, dice Moore.

Es posible que no sea perjudicial que tomes estos suplementos si son puros, los consumes en pequeñas dosis y se han elaborado de forma segura, afirma el doctor Omobosola Akinsete, médico especialista en enfermedades infecciosas del HealthPartners Medical Group de Minnesota. Pero, dado que los suplementos no están regulados por la FDA de la misma manera que los productos farmacéuticos, su contenido puede variar de un lugar a otro, y puede haber ingredientes perjudiciales en ellos.

En el mejor de los casos, los suplementos a base de hierbas podrían tener algunos beneficios, pero también pueden ser ineficaces o, peor aún, pueden estar contaminados con microbios o metales pesados, o contener intencionadamente sustancias ilegales o fármacos recetados. También pueden causar efectos secundarios perjudiciales e interactuar con los medicamentos recetados.

“Estos suplementos y limpiezas también tienen un efecto laxante”, dice Akinsete. “Causan diarrea y, si se toman en cantidades suficientes, pueden realmente cambiar el microbioma del tracto gastrointestinal, que es lo que estamos tratando de prevenir en primer lugar”.

¿Es necesario preocuparnos por los parásitos?

Las infecciones parasitarias están muy extendidas a nivel mundial, pero no en los Estados Unidos y otros países desarrollados. Pero Moore dice que pueden ser un problema en poblaciones que no tienen acceso a buenas condiciones sanitarias, la misma población que no tiene los ingresos disponibles para gastar en suplementos herbales caros, que pueden costar hasta 90 dólares por botella.

“En general, los estadounidenses no tienen que preocuparse por los parásitos, ya que son muy raros en este país debido a las buenas condiciones de salubridad, el suministro de agua tratada y la estrecha vigilancia de los productos alimenticios por parte del gobierno u otros organismos que se cercioran de que sean seguros para el consumo humano”, afirma Akinsete.

Sin embargo, Akinsete dice que es necesario que las personas se hagan la prueba con un médico si han viajado a un país en desarrollo y tienen síntomas como diarrea, dolor abdominal, sarpullidos e hinchazón. (Aunque Moore dice que la mayoría de los casos de enfermedades diarreicas se deben a la E. coli, no a parásitos). Lo mismo ocurre si experimentas estos síntomas después de comer alimentos crudos, como el sushi, o de acampar.

Sin importar la exposición, Akinsete dice que no es necesario comprobar la presencia de parásitos si no hay síntomas.

¿Pueden algunos parásitos ser realmente beneficiosos?

Algunos investigadores afirman que la expulsión de helmintos inofensivos de tu cuerpo funciona en tu contra, que estos gusanos trabajan para equilibrar nuestros biomas intestinales y prevenir alergias y trastornos autoinmunes.

Pero Moore no está de acuerdo. “La palabra parásito deriva del término griego que significa ‘visitante que llega a cenar sin invitación'”, dice. “Estas cosas tienden a alimentarse de ti y, por definición, no es bueno tenerlas. Pero los mejores no causarán ningún síntoma”.

Cómo tener un intestino sano y feliz

En lugar de purgar los intestinos de un parásito inexistente, Moore dice que lo más importante para mantener una flora intestinal saludable es seguir una dieta variada que sea rica en verduras, específicamente verduras de hoja verde. Si quieres hacer algo más, considera tomar un probiótico que contenga muchas bacterias diferentes y otros anaerobios, que pueden ser de beneficio para la salud intestinal.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.