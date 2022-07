“No puedo controlar mi violencia”: la peligrosa confesión de Mike Tyson que lo hizo estallar en llanto

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Mike Tyson es uno de los peleadores más icónicos del boxeo. El temperamento de “Iron Mike” era una marca registrada de sus combates. Las locuras del ex boxeador lo llevaron a arrancarle de un mordisco un pedazo de la oreja de Evander Holyfield. Los episodios violentos continuaron fuera del ring y no poder controlarse es una de las pesadillas que vive Tyson.

El polémico, rudo e imponente Mike Tyson mostró su lado más vulnerable. En un episodio de su podcast HotBoxin, el ex peleador norteamericano estalló en llanto al confesar que “siente miedo de ser una persona muy violenta”. El ex boxeador no se contuvo al expresar lo que le produce sus ataques de agresividad.

“No puedo controlar mi violencia. ¿Tiene eso algún sentido para ti? Yo, soy Mike Tyson. Estoy jodidamente asustado de todo. Lo único que sé es atacar. ¿No creen que me odio a mí mismo?”, reveló Mike Tyson en medio del programa.

Mike Tyson lloró en su podcast al reconocer que su mayor miedo sigue siendo su propia violencia. https://t.co/oCfLiVtKqZ— Izquierdazo Boxeo (@IzquierdazoBox) July 15, 2022

Una fiera incontrolable

Uno de los últimos episodios de violencia de Mike Tyson se produjo dentro de un avión. El ex púgil norteamericano era molestado por un pasajero y, en medio de sus provocaciones, “Iron Mike” no se contuvo y comenzó a golpearlo sin piedad. Imagino que este chaval pretendía hacerse viral, porque no hay que estar muy bien del coco para dar por saco a Mike Tyson en un avión hasta que se harta, se gira y te suelta 5 sopapos bien dados…pic.twitter.com/Q0U1z1z1CA— Manu Heredia (@ManuHeredia21) April 22, 2022

“No debería haber hecho eso, pero estaba irritado, cansado, drogado y enojado. No quiero lastimar a nadie”, manifestó Tyson tras el incidente en una entrevista con Jimmy Kimmel.

