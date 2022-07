El ‘Piojo’ Herrera desmintió que el venezolano Yeferson Soteldo vaya a salir de Tigres a pesar de últimos escándalos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La actualidad del mediocampista venezolano de Tigres de la UANL, Yeferson Soteldo, sigue enrarecida luego de los últimos escándalos que ha protagonizado.

El talentoso jugador, contratado con bombos y platillos por los Felinos antes de iniciar el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, ha ocupado portadas de diarios en México pero no por su buen rendimiento sobre el terreno de juego sino por sus actos fuera de las canchas.

Medios aztecas ya venían reseñando que Soteldo se perdía en las concentraciones para irse de fiesta. Sin duda, la indisciplina ha opacado su rendimiento y visible calidad.

Debido a esto los rumores no han faltado de que Tigres quiera deshacerse del jugador, debido a su escaso compromiso y alta ficha, por lo que ha tenido que salir a desmentir todas estas informaciones el propio entrenador Miguel ‘Piojo’ Herrera.

En rueda de prensa, el estratega mexicano remarcó que el futbolista de 25 años sigue contando para la plantilla del primer equipo y no habrán más movimientos con el Torneo Apertura 2022 ya iniciado.

“A mí no me han comentado nada, sigo considerándolo, sigue apareciendo con nosotros. Seguiremos manteniendo la competencia interna que hemos logrado con todos los jugadores que tengo”, dijo.

Pero seguidamente no cerró del todo la puerta a una posible salida de Soteldo: “Si la directiva decide abrir esa plaza, la ocuparemos, no la vamos a dejar vacía, no nos vamos a quedar con un hombre menos que pudiéramos ocupar; pero mientras no, seguiré pensando en él, no me han dicho nada, no me han comunicado nada; el equipo sigue conformado como hasta ahorita lo presentamos”.

Yeferson Soteldo llegó a la Liga MX con Tigres procedente del Toronto FC de la MLS, club en el que según sus propias palabras perdió “tiempo importante” de su carrera, luego de ser pieza clave del histórico club brasileño Santos. Gabriel Sabaté representante de jugadores y Director de la Agencia Seca Sports, la agencia que representa a Yeferson Soteldo, se encuentra en Monterrey.



El futuro del jugador venezolano Yeferson Soteldo se podría definir en las próximas horas.#Tigres pic.twitter.com/N9bWot1v22— •FAFHOO• (@Fafhoo) July 16, 2022

En el último escándalo que se vio inmiscuido el mediocampista venezolano fue en las últimas semanas cuando fue grabado tras chocar su coche con otro a plenas luz del día. El fanático que grabó todo aseguró que Soteldo se encontraba ebrio.

El último club con el que se le vinculó fue el PAOK de Grecia. 📌Yeferson Soteldo firma autógrafos a la salida del entrenamiento de hoy.



🗣️No responde a la pregunta de si se va o se queda



🧐Los mismos que le hacen la pregunta, tuitearon el 30/06 que no se había presentado al entrenamiento. Tuit que luego borraronpic.twitter.com/fmhicrehQk— Armando Naranjo 🍊 Naranjazos (@Naranjazos10) July 13, 2022

