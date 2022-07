Ausencias, accidentes de tránsito y desmadres: Las polémicas que alejan cada vez más a Yeferson Soteldo de Tigres

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Desde la llegada del venezolano Yeferson Soteldo a los de Tigres de la UANL la indisciplina ha opacado su rendimiento y visible calidad, la cual no ha terminado de explotar desde su llegada al club en el mes de enero del presente año.

El más reciente inconveniente lo tuvo el oriundo de Acarigua cuando chocó su Mercedes en la vía pública, hecho que lo llevó a ser increpado por un aficionado que lo grababa y le recriminaba su conducta mientras la policía lo invitaba a parar con dicha grabación. Sin embargo el aficionado continuaba y alegaba que Soteldo era una figura pública.

Pescan a Soteldrinks recién chocado. pic.twitter.com/82sxt6sZ2V — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) July 8, 2022

No se sabe a ciencia cierta que ocurrió, debido a que hay muchas versiones encontradas, lo cierto es que la fama del venezolano lo coloca en entredicho y se cuestiona su buen comportamiento en acciones como estas en la que quizás no tuvo culpa, no así en otras.

Siguen los señalamientos contra Yeferson Soteldo

Recientemente un periodista mexicano cargó contra “Soteldinho” ante la posibilidad de que el venezolano se marche a la liga griega con el PAOK Salónica. El comunicador se refirió despectivamente sobre el vinotinto: “Yo mismo lo envuelvo, le pongo el moño y yo lo llevo al aeropuerto“, dijo en un programa de televisión.

Lo que piensan algunos del venezolano Yeferson Soteldo en México…



🤐🤐🤐 pic.twitter.com/rxfvE9WC8K — Klon Pérez (@klon_perez) July 12, 2022

Parece que Soteldo y Tigres no han resultado una buena combinación, razón por la que el club tendría prácticamente una decisión tomada y además al futbolista no le disgustaría llegar a Europa y vestir los colores de un club que viene de ser subcampeón de la liga griega.

Decisión prácticamente tomada por Soteldo y Tigres

Luego de que Miguel Herrera asegurara que Yeferson Soteldo se mantendría en la plantilla de Tigres, la directiva parece haber dado un giro radical al asunto ya que la presencia del venezolano estaría pertubando al vestuario del equipo felino. ¿Se cansaron los Tigres? Yeferson Soteldo estaría cerca de fichar con el PAOK Salónica de Grecia https://t.co/zTt8Omuef6— La Opinión (@LaOpinionLA) July 11, 2022

Además el subcampeón mundial sub 20 no ha logrado afianzarse en el 11 titular, algo que se veía inminente al momento de su contratación y que su conducta fuera de las canchas no le permitió. El talento de Soteldo es incontestable, el mismo lo ha llevado a utilizar la 10 de Pelé en el Santos de Brasil y jugar una final de Copa Libertadores.

Sin embargo su reconocida pasión por la vida nocturna y los acontecimientos extradeportivos pueden estarlo llevando finalmente a abandonar Tigres en una decisió que por el entorno que lo rodea parece ser lo mejor para ambas partes.

