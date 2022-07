Ryan García gana por nocaut tras derribar por tercera vez a un frágil Javier Fortuna; es tiempo de que vaya por un grande

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La tercera fue la vencida para Ryan García la noche del sábado en Los Ángeles. El talentoso e invicto peleador californiano no tuvo muchos problemas para vencer por nocaut al dominicano Javier Fortuna, quien no pudo continuar luego de la tercera caída que le propinó el californiano. Las tres veces que se fue a la lona el caribeño fueron de manera un poco retardada.

El golpe decisivo de Ryan García en el combate en peso superligero fue un gancho de izquierda a la región de la oreja de Fortuna, cuya fragilidad salió a relucir no obstante que cuando se animó a lanzar su izquierda tuvo relativo éxito. El KO se registró a los 27 segundos del sexto asalto.

García, que en su anterior pelea no pudo noquear a un verdadero “bulto”, encontró su distancia en el tercer round, metiendo bien sus veloces derechas y combinando con golpes al cuerpo. Fue justo un gancho a la zona hepática la que envió a Fortuna a la lona por primera vez, en el cuarto round. El peleador de 33 años -nueve más que García- tiró su protector bucal para ganar más tiempo y logró completar el asalto.

Pero en el quinto asalto García lanzó un golpe a la cabeza que aterrizó fuertemente en la zona de la oreja de Fortuna y éste, con efecto retardado, cayó por segunda vez. Fue un golpe casi idéntico al que puso final a las acciones. RYAN GARCIA IS ALL BUSINESS TONIGHT 🔥#GarciaFortuna pic.twitter.com/l8gYlbVv5w— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 17, 2022

Fortuna se vio como un peleador que se sabía víctima de quien muchos creen, especialmente el promotor Óscar de la Hoya, será la siguiente súper estrella del boxeo. García atrajo una aceptable asistencia de aficionados a la arena que es casa de los Lakers, incluyendo Aaron Donald y Sean McVay, la súper estrella y el coach de los campeones Los Angeles Rams, respectivamente.

Luego de mejorar a un récord de 23-0 (19 KOs), García dijo en la entrevista en el ring que quiere quedarse en la división de las 140 libras, pero que le gustaría bajar a las 135 para tener una oportunidad con Gervonta “Tank” Davis (27-0), el temible noqueador que es campeón de peso ligero.

Sea contra Davis o alguien más, ha quedado claro que es tiempo de que Ryan García enfrente a lo mejor que hay. Los rivales como Fortuna ya no le sirven más a alguien de su calibre.

