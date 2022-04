Ryan García tiene triunfal regreso al ring, pero no puede noquear a un “resbaloso” oponente que resultó terrible

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Algunas de las preguntas que había acerca de Ryan García se respondieron la noche del sábado en el Alamodome de San Antonio, pero algunas otras tendrán que encontrar respuesta más adelante. El talentoso peleador californiano se vio bien en términos generales, aunque no pudo noquear al peleador de Ghana, Emmanuel Tagoe.

Ryan García, 15 meses después de su anterior combate, ganó prácticamente todos los rounds y envió a Tagoe a la lona una vez para anotarse una cómoda decisión unánime para seguir invicto en el boxeo profesional, ahora con marca de 22-0 (18 KOs). Dos jueces anotaron la pelea 119-108 y el otro la vio 118-109.

Tal vez la mejor noticia para el equipo de García es que el nativo de Victorville mostró velocidad, agresividad y actitud todo el combate. Esto después de meses que incluyeron depresión y cambio de campamento dejando al Canelo Team. Sin embargo, falló demasiados golpes y no demostró el poderío que le caracterizó en otras ocasiones. Fue la primera vez en que García peleó 12 rounds.

El rival no le ayudó, porque Tagoe (32-2) se dedicó casi todo el tiempo a defenderse, a abrazar y correr hacia atrás, en una de las peleas más defensivas que uno pudiera ver. Tagoe no subió al cuadrilátero a ganar, y eso evitó que los fans en el estadio o mirando por DAZN tuvieran una noche más divertida.

“Él se estaba moviendo mucho, mucho. Es una nueva experiencia para mí, tengo que cortar mejor el ring”, admitió García tras el combate. “Es muy resbaloso”.

En el segundo round, García derribó a Tagoe con una derecha a la cabeza en una accidentada acción precedida por un ligero forcejeo, razón por la cual el africano reclamaba incorrectamente que la caída no debía de haber contado.

Tagoe conectó su primer buen golpe de la noche hasta el round 5, pero la verdad es que no fue un oponente competitivo. Y fue hasta el noveno asalto que realmente se animó a soltar combinaciones. En el décimo, al tenerlo más abierto, García lo castigó con una derecha que lo puso a temblar y de hecho Tagoe cayó a la lona, pero el réferi indicó que no fue por un golpe franco. De manera asombrosa, el ghanés sobrevivió al nocaut en base a múltiples abrazos.

Ryan García tiene por delante peleas más atractivas. Suenan Gervonta Davis y Devin Haney, incluso el australiano George Kambosos, pero es posible que su siguiente pleito sea contra el también californiano JoJo Díaz, quien estuvo en ringside el sábado.

