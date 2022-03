“Estaba muy atormentado con mi propia vida”: Ryan García deja atrás la oscuridad y regresa al ring con expectativas astronómicas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Muchas cosas han pasado con el boxeador Ryan García desde su más reciente pelea: se alejó del boxeo al sufrir de depresión; cuando se aproximaba su regreso al ring sufrió una lesión de mano que requirió cirugía, y hace algunas semanas sorprendió a todos al anunciar que se marchaba del equipo de trabajo de “Canelo” Álvarez.

Este 1 de marzo fue un día importante para Ryan García, al presentarse ante los medios de comunicación en Los Ángeles para el lanzamiento de su pelea de retorno tras 15 meses de inactividad, la cual será el 9 de abril en el Alamodome de San Antonio contra Emmanuel “Gameboy” Tagoe, de Ghana. El pleito será en peso ligero, división en la que muchos aficionados ya imaginaban ver a García dominando a estas alturas.

“Desde el punto de vista de boxeo (estoy) en el mismo lugar: tengo hambre, siempre tengo hambre de ser el mejor y soy mucho más competitivo de lo que la gente cree”, dijo García, cuyo récord en el boxeo de paga es perfecto (21-0, 18 KOs).

Ryan García tuvo un 2021 muy difícil, pero su regreso al ring es inminente. /Tom Hogan/Golden Boy

El peleador, quien en la misma jornada explicó sus diferencias con el ‘Canelo Team’, reflexionó sobre los difíciles meses que vivió durante 2021, admitiendo que incluso se le fueron las ganas de vivir.

“No podía concentrarme en nada y tenía ataques de pánico, no podía evitarlos, me daban ataques de pánico sin ninguna razón“, relató García sobre sus problemas mentales que habían salido a la luz pública desde los primeros meses del año pasado.

Otros detalles ofrecidos por el peleador de 23 años de edad son escalofriantes: “Estaba afectando mi vida completa. Sentía como que no podía hacer nada, estaba muy atormentado con mi propia vida. Las palabras realmente no lo pueden explicar muy bien. Me sentía muy desesperanzado, por momentos no me sentía como que quería vivir. Entras a un lugar muy oscuro“.

Fue entonces que García, con toda su popularidad, talento y expectativas, decidió dejar al boxeo de lado y concentrarse en su salud mental. Hacerlo público fue parte de su recuperación, sin hacer casos de sus críticos.

“Dando un paso de costado, día a día, encuentras una vía”, dijo sobre su recuperación, dando crédito a especialistas, familiares, amigos y a su propia espiritualidad. “Estoy bendecido y maduro como hombre y como persona, y eso me va a ayudar a convertirme en un mejor líder, un mejor ejemplo para otros. Para mí, valió mucho la pena, aunque la gente no lo crea o digan lo que digan. Va a ser algo bueno”.

De la Hoya y la fuerte presión que encaró Ryan García

Óscar de la Hoya, promotor de García, dijo que no sabía de los problemas mentales del púgil hasta que salió la noticia.

“Yo lo entiendo, es mucha presión, especialmente para un joven con redes sociales, el mundo está en tus dedos”, opinó De la Hoya. “Él es el siguiente, el muchacho ‘bonito’. Él se supone que va a cargar al boxeo en sus hombros después de Canelo. Es mucho. Yo de hecho no puedo imaginarme como hubiera sido para mí con redes sociales en aquellos tiempos”.

De la Hoya ha tenido que lidiar con sus propios problemas mentales después de haberse retirado del boxeo. Pero cuando era peleador la cultura era distinta y muchas veces tenía que guardarse cosas (el verano pasado reveló que fue violado a la edad de 13 años).

“Yo crecí en esa era en la que te lo tenías que aguantar, pero al final no me funcionó muy bien aguantármelo. Pero que él haya hablado de eso, quizás ahora se siente más fuerte mentalmente y listo para dominar”, comentó.

“Lo correcto es lo que hizo Ryan: hablarlo, sacarlo, recibir ayuda. Creo que va a estar bien”.

El plan es que Ryan García enfrente a George Kambosos

Los planes de De la Hoya para Ryan García, quien no pelea desde el 2 de enero de 2021 cuando noqueó al británico Luke Campbell, son de que este mismo año se convierta en campeón mundial, posiblemente retando al australiano George Kambosos, quien hace algunos meses sacudió al mundo del boxeo al destronar a Teófimo López en Nueva York.

El promotor, viendo más allá, cree que luego podría darse otra megapelea entre García y Devin Haney o Gervonta Davis. Pero todo dependerá de su regreso contra el ghanés Tagoe, de 33 años, quien ha ganado 32 peleas seguidas luego de perder en su debut profesional.

“No sabemos cómo va a reaccionar”, dice De la Hoya sobre el regreso de García al ring. “Los tres primeros rounds van a ser cruciales. Es cuando empiezas a tener dudas y no sabes cómo está tu timing“.

García, que tiene nuevo entrenador en Joe Goosen, asegura que sus problemas de ansiedad no tuvieron nada que ver con el boxeo, por el contrario. “No podía ver una pelea de otro y no decir: ‘Voy a patearle el trasero’. Ess es quien soy. Eso no se muere. Eso es lo último en irse”.

Y sonriente, proclama: “Tomó mucho tiempo llegar aquí, pero me siento aliviado, y creo que esto es solo el principio de un dominio de 5 años, 10 años seguidos dominando a todos… Estoy en una misión, esa es mi mentalidad”.