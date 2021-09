Óscar de la Hoya revela que fue violado cuando tenía 13 años de edad

Óscar de la Hoya, quien siempre es noticia, hizo esta semana una de las revelaciones más impactantes e íntimas de su vida al decir que fue violado cuando tenía 13 años de edad.

En una entrevista con Los Angeles Times, el “Golden Boy” confesó el sórdido incidente mientras le explicaba al entrevistador que su vida ha sido mucho más difícil de lo que aparenta.

“Mucha mierda, hombre, mucha mierda. Muchas puertas que nunca cerré, que han estado abiertas desde que era chico”, dijo De la Hoya, quien se abrió de capa cuando le preguntaron si voltea al pasado deseando haber podido llegar antes al lugar en donde se encuentra hoy como persona.

Esa pregunta detonó la confesión del hombre que este 11 de septiembre regresará al ring a los 48 años de edad.

Aunque aseguró que ya logró hacer la paz con la muerte de su madre Cecilia, ocurrida en 1990 y que fue su inspiración para su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, Óscar explicó que acudió a un chamán y a una minidosis de hongos para conseguirlo.

“Fue increíble, fue en mi casa, con un chamán, todo muy controlado. Tenía que hacerlo porque no puedo estar bebiendo y tomando drogas… tirando mi vida a la basura“, dijo en la interesante charla con Los Angeles Times.

Oscar De La Hoya chases a statement win over Vitor Belfort — and his own demons. “I was raped at 13, from a woman, an older woman.” https://t.co/I4wejvb0cw

— Dylan Hernandez (@dylanohernandez) August 31, 2021