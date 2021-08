“Fuerte como un toro”: Óscar de la Hoya sorprende al acercarse su regreso al ring

Óscar de la Hoya asegura que en estos últimos meses ha cuidado de su cuerpo como no lo había hecho en mucho tiempo. Luego de haber realizado una práctica pública el martes en Los Ángeles con miras a su regreso al boxeo queda demostrado que el “Golden Boy” no miente.

A sus 48 años de edad, Óscar de la Hoya luce en tremenda forma física: se ve en forma, brazos poderosos, abdomen marcado, y él dice que se siente “en paz” y “hambriento”.

Su regreso al ring el 11 de septiembre contra el brasileño Vitor Belfort, de 44 años y leyenda de las artes marciales mixtas, se acerca.

Feeling better than ever. I feel at ease, I feel at peace. I feel hungry. Sept 11 #TrillerFightClub @STAPLESCenter @triller pic.twitter.com/YuOHB9IG69

— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) August 25, 2021