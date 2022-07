Consejos de expertos para eliminar las bolsas debajo de los ojos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Despertarse con los ojos hinchados es un horror, especialmente en la era del Zoom, en la que todas nuestras imperfecciones pueden ser resaltadas a través de la mezquina mirada de la cámara de la computadora. La mejor manera de combatir las bolsas debajo de los ojos es mantenerte hidratado, dormir bien y reducir el consumo de sal y alcohol. Pero, a veces, las medidas preventivas no dan resultado. Hemos hablado con algunos expertos para saber cómo reducir la hinchazón por las mañanas y que puedas volver a tener unos ojos brillantes.

Antes de probar estos remedios, ten en cuenta que la hinchazón crónica de los ojos, o la hinchazón acompañada de enrojecimiento o dolor, podría indicar una afección médica. Cualquier inflamación de los ojos acompañada de enrojecimiento o dolor debe ser atendida por un profesional médico.

Remedios para los ojos hinchados o las bolsas debajo de los ojos

Pepino sobre los ojos. El pepino tiene un efecto refrescante y es rico en vitamina K, que puede ayudar a disminuir la hinchazón, dice Jennifer David, MD, dermatóloga certificada y fundadora de Skin & Scripts Virtual Dermatology en Bensalem, Pa. Sugiere recostarse y colocar rodajas finas de pepino frías, no congeladas, sobre los ojos cerrados, cubriendo los párpados superiores e inferiores. Déjalas durante unos 15 minutos.

Bolsas de té bajo los ojos. “La cafeína, cuando se aplica de forma tópica, tiene propiedades astringentes y antiinflamatorias, por lo que las bolsitas de té blanco, verde, oolong o negro pueden ayudar”, dice Rachael Pontillo, presidente de la Alianza de Estética Nutricional y directora general de Create Your Skincare, especializada en la enseñanza de productos naturales para el cuidado de la piel. Para ello, sugiere preparar dos bolsas de té siguiendo las instrucciones del fabricante. Luego, deja que se enfríen a temperatura ambiente, o incluso mejor, ponlas en el refrigerador para que se enfríen. Por último, colócalas debajo de tus ojos durante 10 minutos.

Masaje facial, gua sha, acupresión y yoga facial. “Estas prácticas ayudan a promover el drenaje linfático y la circulación, lo que absolutamente puede prevenir la acumulación/estancamiento de líquido en la zona debajo de los ojos”, dice Pontillo.

Advierte que es importante acudir a un experto antes de intentar cualquiera de estas técnicas en casa. “Es necesario tener mucho cuidado con la delicada piel que rodea el área de los ojos porque se puede empeorar la situación con una técnica inadecuada”, dice. “Es mejor trabajar con un esteticista, masajista, acupunturista o un profesional médico que esté adecuadamente capacitado en estas modalidades para garantizar una técnica segura”.

Ejercicio. “El movimiento hace que la sangre circule, y que la linfa circule y pueda drenarse, dice Pontillo. Recomienda sesiones cortas y frecuentes que te hagan sudar en lugar de un entrenamiento largo y menos frecuente. “En general, quieres algo que ponga las cosas en movimiento”, dice Pontillo, y sugiere ejercicios como “rebote, cardio, danza, ciertas formas de yoga, kickboxing o jogging”.

David también sugiere ejercitar los ojos con parpadeos profundos intencionados, que ayudarán a reducir la hinchazón que se produce al estar acostado y por la falta de movimiento de los músculos oculares durante el sueño. “Mientras dormimos, nuestros cuerpos están tendidos, y los ojos no parpadean”, dice ella. “Así, los músculos oculares no se contraen para ayudar con el drenaje”. Como resultado, puede acumularse líquido, lo que provoca hinchazón en los ojos. Cuando te levantas por la mañana y te pones de pie, “la gravedad favorece el drenaje del líquido, y además hacer de 5 a 10 movimientos profundos de parpadeo intencional contraerá los músculos de los ojos, y ayudará a que el exceso de líquido se drene un poco más rápido”.

Beber agua. La hidratación es esencial para mantener la piel sana y tonificada.

“Mi regla general es beber la mitad de la cantidad de agua en onzas del peso en libras de la persona”, dice Pontillo. “Por ejemplo, si la persona pesa 150 libras, entonces serían 75 onzas de agua por día, y más en los días calurosos, cuando sudas mucho, o después de los entrenamientos”.

También advierte a las personas con problemas renales, diabetes u otros problemas de salud que consulten con su médico la cantidad de agua que pueden beber.

Mascarilla de cúrcuma para los ojos. La cúrcuma es antiinflamatoria, pero Pontillo advierte que puede manchar la piel de color amarillo o naranja.

Las personas con tonos de piel medios y oscuros pueden usar bolsas de té de cúrcuma con el mismo método descrito arriba. Pero aquellas que tienen tonos de piel más claros pueden probar con cúrcuma blanca. O “puedes buscarla como un ingrediente en un producto para el cuidado de los ojos, y utilizarlo según las indicaciones”, dice.

Compresas heladas/frías. Esto puede ayudar temporalmente porque el frío hace que los tejidos se contraigan y se estrechen.

Medicamentos para la alergia (antihistamínicos). Las alergias estacionales y la alergia a la caspa de los animales domésticos son los culpables más probables cuando se trata de ojos hinchados inducidos por la alergia, dice Pontillo. Pero ciertas alergias alimentarias y a ingredientes tópicos también pueden causar hinchazón. Esto se debe a la propia reacción alérgica, y a la inflamación que se deriva de esta. Un antihistamínico puede ayudar a reducir la hinchazón, pero siempre es una buena idea acudir a un especialista en alergias para recibir tratamiento.

Ingredientes para el cuidado de la piel que pueden ayudar a tratar los ojos hinchados

Además de los remedios caseros, hay algunos productos que pueden ayudar a aliviar los ojos hinchados y tratar la delicada piel que los rodea. Pontillo sugiere que busques productos ligeros con base de gel para esta zona. “Busca ingredientes calmantes y astringentes como la sábila (aloe vera), los pétalos de rosa, el pepino y el hamamelis (witch Hazel)”, dice.

David recomienda buscar los siguientes ingredientes activos:

Cafeína: “La cafeína es un vasoconstrictor, lo que significa que ayuda a contraer los vasos sanguíneos, haciendo que la hinchazón debajo de los ojos disminuya. “Es uno de los ingredientes que más comúnmente encontrarás en la mejor crema de ojos para las bolsas y la hinchazón”.

Pero es importante recordar que la cafeína no repara la piel ni mejora tu salud, solo proporciona un alivio temporal. Una vez que se deja de usar una crema para los ojos formulada con cafeína, es probable que los ojos vuelvan a su estado anterior, sobre todo si la causa fundamental es un hábito de vida como una mala dieta, fumar o beber cantidades excesivas de alcohol.

Antioxidantes. Pueden prevenir o retrasar el daño a las células causado por los radicales libres, que son moléculas inestables que el cuerpo produce como reacción a las presiones ambientales y de otro tipo. Los antioxidantes suelen incluir las vitaminas. La vitamina E, junto con el aloe, puede ayudar a calmar los ojos hinchados, dice David. La vitamina C ayuda a que la piel tenga un aspecto más brillante, por lo que puede minimizar el aspecto de las bolsas y la hinchazón.

Hidratantes. Algunas de las mejores cremas para el contorno de ojos contienen péptidos que ayudan a reafirmar y tensar el contorno de los ojos, junto con ácido hialurónico y glicerina, que aumentan el nivel de hidratación de la piel. Estos son ingredientes esenciales en las mejores cremas para disminuir las bolsas de los ojos.

Retinol. Busca cremas para los ojos que contengan retinol, un derivado de la vitamina A. Ayuda a estimular la renovación celular y potencia la producción de colágeno para suavizar el aspecto de las arrugas.

