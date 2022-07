Rusia multa a Google con $360 millones de dólares por contenidos sobre Ucrania

Un tribunal de Moscú multó al gigante estadounidense Google con 21,000 millones de rublos (unos 360 millones de dólares) por no retirar contenidos que denunciaban la ofensiva en Ucrania, según informó el organismo de control de las telecomunicaciones ruso, Roskomnadzor.

La agencia dijo que la plataforma de vídeos YouTube, propiedad de Google, no había bloqueado “la información falsa” sobre la ofensiva en Ucrania ni tampoco los contenidos que “propagan el extremismo y el terrorismo” o que “llaman a los menores a participar en manifestaciones no autorizadas”.

Se trata de una condena recurrente. De acuerdo con la ley, la empresa fue sancionada en función de “su facturación anual” en Rusia, señaló Roskomnadzor.

En los últimos años, las autoridades rusas han aumentado la presión sobre las principales compañías digitales occidentales, con multas y amenazas sistemáticas, con la esperanza de silenciar las críticas en Internet, uno de los espacios de libre expresión en Rusia.

Roskomnadzor said the Google-owned video platform YouTube had failed to block "false information" on the offensive in Ukraine, "extremist and terrorist propaganda" and content "calling on minors to participate in unauthorized demonstrations."https://t.co/b3xcuEQcKG

— The Moscow Times (@MoscowTimes) July 18, 2022