VIDEO: Con lágrimas en los ojos, periodista denuncia en conferencia de AMLO amenazas de muerte

Tras dar por concluida su conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional, despedirse y dar unos cuantos pasos para retirarse del estrado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio la media vuelta y regresó al atril luego de escuchar la voz de un reportero que decía: “¿presidente, me amenazaron de muerte presidente?”, a lo que el mandatario mexicano respondió “Ah, no, ¿quién te amenazó?”.

Se trataba del periodista Rodolfo Montes, también conocido como “El Negro”, quien explicó al mandatario mexicano las amenazas de muerte que ha recibido por parte de presuntos integrantes del crimen organizado.

“Me he ausentado de sus conferencias, ando a salto de mata como un delincuente presidente, recibí una llamada el 8 de julio. Jesús Ramírez Cuevas, la secretaria Rosa Icela, Alejandro Encinas, tuvieron a bien apoyarme, me sacaron con escoltas del estado donde andaba”, señaló el periodista.

Con total atención, el mandatario mexicano preguntó al periodista “¿dónde estabas?” a lo que el comunicador respondió “en Quintana Roo, pasé de Tabasco, estuve en Veracruz, en Puebla, en Campeche. El mecanismo (de protección a periodistas) me está retirando ahorita las escoltas”, denunció.

Con lágrimas en los ojos y con la voz entrecortada, Rodolfo Montes relató al presidente mexicano que su hija tuvo que salir del país ante las presuntas amenazas

“Hoy a las dos de la mañana, mi hija salió del país, voy a la fiscalía a ratificar mi denuncia. Quiero dar con los agresores, quiero recuperar mi tranquilidad”, dijo el “El Negro” Montes, a lo que respondió el jefe del ejecutivo mexicano: “te vamos a seguir apoyando, aquí se va a quedar contigo la secretaria de Seguridad Pública (Rosa Icela Rodríguez)”

Rodolfo Montes precisó que las presuntas amenazas provienen del Cartel Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera, además de afirmar que cuenta con las pruebas de que están ocultando a un servidor público del cual no dio su nombre.

“Quiero saber quién está detrás de toda esta amenaza, se han presentado como el Cartel Jalisco Nueva Generación. Esta conferencia la escuchan todo mundo presidente. Si el señor Nemesio Oseguera le puso precio a mi cabeza, que me lo haga saber por cualquier medio, así se presentaron, pero sospecho de alguien más. Están ocultando a un servidor público, tengo las pruebas y estoy presentando todo en la FEADLE (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión), presidente”, dijo Rodolfo Montes.

“Estoy firme presidente, estoy firme, estoy haciendo mi labor periodística, soy periodista de cuenta propia, soy independiente, no obedezco a ningún interés más que el periodístico, estoy haciendo mi trabajo, estoy denunciando corruptelas”, afirmó el periodista.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no existe impunidad ni se protege a nadie y reiteró nuevamente todo su apoyo al comunicador.

“Te vamos a proteger siempre, cuenta con nosotros, habla con Rosa Icela y tienes todo nuestro apoyo, todo nuestro apoyo, no estás solo, y los que están amenazando que sepan que no hay impunidad, que no se protege a nadie, a nadie, no tenemos relaciones de complicidad con nadie y lo más importante es la vida y van a estar ustedes siempre protegidos, apoyados por nosotros y platique ahora, y todo nuestro apoyo, todo”, exclamó López Obrador.

“Si hay que seguir adelante, y también no dejarse intimidar, así como hay que cuidarse y no hay que ser temerario, ni emitir juicios temerarios, así también hay que tener valentía, porque la libertad no se implora, se conquista, entonces cuentas con nosotros, siempre, vas a tener siempre el enlace y el apoyo”, respondió López Obrador.

“Y ahora se puede porque aunque no les guste a los conservadores y a voceros, pero si hay mucha provocación, hay muchos provocadores, entonces aunque no les guste ya el estado mexicano no es el violador por excelencia de los derechos humanos, es otro tiempo”, concluyó el mandatario mexicano y se retiró del estrado del salón Tesorería de Palacio Nacional.

⚠ ¡NO SE MATA LA VERDAD!



Al borde de las lágrimas, el periodista Rodolfo Montes, denuncia que el mecanismo de protección le ha quitado los escoltas.



Su hija huyo del país y asegura que el CJNG lo tiene amenazado



AMLO lo respalda y envía mensaje a quienes lo amenazan: pic.twitter.com/rQOXMlYUFR — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 20, 2022

La denuncia de Rodolfo Montes surge en un ambiente en México donde en lo que va del 2022 se han asesinado a 12 periodistas.

