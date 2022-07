Cómo hacer que tu lavaplatos dure más

Click to share on Facebook (Opens in new window)

¿Cuánto debe durar un lavaplatos? Unos 10 años, según la mayoría de los más de 20 fabricantes a los que consultamos.

Los miembros de CR nos dicen que prevén la misma vida útil, en promedio, pero eso no significa que sean necesariamente 10 años sin problemas. Los datos de la encuesta sobre las experiencias de nuestros miembros con más de 140,000 lavaplatos revelan que alrededor del 24.5% de todos los lavavajillas se rompieron o dejaron de funcionar tan bien como deberían durante los 5 años posteriores a la compra.

Entonces, ¿cómo puedes llegar a una década de uso sin llamar a un servicio de reparación? Hay muchos factores que pueden afectar la duración de tu electrodoméstico, incluido el cuidado que le des a tu lavaplatos.

El uso de un lavavajillas puede parecer intuitivo, pero todos los técnicos de reparación y fabricantes de lavaplatos a los que hemos contactado están de acuerdo en lo siguiente: vale la pena que leas detenidamente el manual de instrucciones de la máquina. Encontrarás los detalles fundamentales que necesitas para disminuir el desgaste de tu modelo en particular, desde la mejor manera de cargar tu lavaplatos hasta la mejor manera de limpiarlo, mientras mantienes la vajilla lo más limpia posible. Además de los conceptos básicos, aplica también estas ocho estrategias respaldadas por expertos en tu rutina de cocina, y es probable que optimices aún más la durabilidad de tu lavavajillas.

1. Raspa el plato, pero no lo enjuagues. La mayoría de los lavaplatos no requieren un enjuague previo, pero asegúrate de deshacerte de los huesos, palillos de dientes y otros elementos sólidos antes de cargar los platos. Los trozos duros pueden obstruir la manguera de drenaje, romper el filtro o dañar la bomba.

2. Dale una mano al filtro. Los restos de la comida pegados tienen que ir a alguna parte y, a menos que tu lavaplatos tenga un triturador de comida a la antigua, tendrás que limpiar el filtro con la mano. Adam Hofmann, director de ingeniería de lavavajillas en GE Appliances, recomienda hacerlo una vez al mes aproximadamente, y más a menudo si es necesario. “Un indicador de que llegó la hora es cuando notas que el rendimiento de lavado disminuye o la vajilla se siente arenosa”, advierte.

Si quitas la rejilla inferior, deberías encontrar un cilindro de plástico que puedes desenroscar para levantarlo (si no está allí, consulta el manual del lavaplatos). Enjuaga el filtro con agua corriente hasta que esté libre de residuos. Está bien usar esponjas suaves y agua tibia con jabón para los restos de comida adherida, pero los cepillos abrasivos o la lana de acero pueden dañar el filtro.

Y si encuentras algún agujero, reemplaza el filtro inmediatamente para evitar que las semillas o los trozos de hueso se cuelen e ingresen en la bomba. De lo contrario, pueden dañar el impulsor de la bomba y los sellos del motor, que son piezas costosas de reparar.

3. Quita la suciedad del burlete o empaque de la puerta. Según sea necesario, usa un trapo con vinagre blanco para limpiar el burlete entre la puerta del lavavajillas y el cubo, donde se acumulan residuos y partículas de comida. La acumulación puede causar malos olores, provocar el crecimiento de moho y, a la larga, impedir que la puerta cierre bien.

Richard Tarrant, director de cuidado de la vajilla de Bosch y Thermador, recomienda evitar el uso de toallitas de limpieza con cloro, productos químicos agresivos, estropajos y cualquier cosa abrasiva en una puerta y cubo de acero inoxidable.

4. Elimina los residuos de agua dura. Si vives en una zona con agua dura, es probable que en el interior de tu lavaplatos se formen películas de minerales y haya decoloración. Según Hofmann, estas acumulaciones se ven como una película opaca en la vajilla y en el interior de la máquina, y es posible que notes que los rieles y las ruedas de la rejilla se muevan con resistencia. Recomienda que uses un limpiador de lavavajillas a base de ácido cítrico, como Affresh o Finish, para eliminar mensualmente las acumulaciones. Sigue las instrucciones del paquete para quitar la película de agua dura de tu lavaplatos.

Tarrant, de Bosch, también sugiere usar una sal de regeneración en el sistema de ablandamiento del agua del lavavajillas si vives en una zona con agua dura. Esto mejora la limpieza, ya que ayuda a prevenir las manchas y el enturbiamiento del agua. La sal también ayuda a prevenir la acumulación de minerales en el lavaplatos.

5. Inspecciona los brazos rociadores. Cada pocos meses, revisa los orificios de los brazos de lavado (boquillas rociadoras) para asegurarte de que estén limpios y sin obstrucciones. Si ves restos de comida bloqueando la boquilla rociadora, intenta quitarlos cuidadosamente con un palillo de dientes o un limpiapipas. “Debes ser cuidadoso y asegurarte de no deformar el orificio”, señala Larry Ciufo, quien dirige el laboratorio de pruebas de lavavajillas de CR. “Eso puede afectar el patrón de rociado y el buen funcionamiento del lavavajillas”.

Si necesitas quitar los brazos rociadores para limpiarlos, el inferior debería separarse de la base con un tirón leve. Desenrosca el brazo de lavado central de la parte inferior de la rejilla superior con un destornillador de cabeza Phillips.

6. Protege las rejillas contra la corrosión. Si el revestimiento de plástico se desgasta, repáralo lo antes posible con pintura de vinilo o puntas de púas de repuesto. De lo contrario, las rejillas podrían corroerse y permitir que los pequeños fragmentos de metal oxidado entren en la bomba, asegura Chris Zeisler, supervisor de servicio técnico de RepairClinic.com. Imagina que la bomba es el corazón del lavaplatos y las partículas de óxido son como la acumulación de placa, que amenaza al sistema con un coágulo inevitable y un colapso total del sistema.

7. No lo sobrecargues. Meter demasiadas cosas en una sola carga obstaculizará los patrones de rociado de agua y se impedirá una limpieza adecuada. Tendrás que volver a lavar la vajilla, haciendo funcionar la máquina innecesariamente, lo que reduce su vida útil. “Las piezas mecánicas se desgastan cuanto más se usan”, afirma Ciufo de CR. “Por la misma razón, tampoco se recomienda lavar con cargas parciales”.

8. Solo la vajilla, no laves nada más. Puedes encontrar videos en Internet que sugieran que uses el lavaplatos para limpiar las piezas del automóvil. “Mala idea”, advierte Ciufo. “Las piezas de autos son grasosas, y el lavavajillas y el detergente no están hechos para afrontar este tipo de grasa. Puede obstruir el filtro y arruinar la bomba”.

Para Zeisler, el mayor problema es la gente que lava los candelabros. La cera incrustada en las hendiduras de estos soportes acaba por destruir los componentes de tu lavaplatos.

