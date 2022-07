Cristiano Ronaldo estaría dispuesto a la reducción de su salario para salir del Manchester United

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La salida de Paul Pogba del Manchester United puede que no sea la única que veamos, pues ahora se ha dado a conocer por diversas fuentes que Cristiano Ronaldo no quiere participar en la próxima temporada del conjunto de Old Trafford en la Premier League.

Para lograr esto, el mismo estaría buscando un nuevo equipo con quien afrontar la venidera temporada. Sin embargo, este objetivo ha sido complicado de cumplir, pues la edad, 37 años, y el alto salario recibido en el conjunto inglés frenan las ofertas de otros equipos, dejándolo así en manos de Ten Hag .

💬 El técnico aseguró que todavía queda mucho trabajo por hacer en este equipo.#MUFC #MUTOUR22 — Manchester United (@ManUtd_Es) July 19, 2022

Además, como si Cristiano Ronaldo no tuviese muchos problemas, uno más que existe es el dinero que tendría que pagar el conjunto que desee sus servicios, pues el mismo al tener aún contrato con el Manchester United no puede salir sin ninguna problemática.

Para poder colocar la balanza más hacía su lado, y así poder salir del Manchester, el mismo estaría dispuesto a hacer un recorte importante en su salario, pues según informa la CBS, el crack portugués podría bajar un 30% de su actual cobro en el importante equipo de Inglaterra. Además, esta información lo habría confirmado su agente, Jorge Mendes, a los diferentes equipos que han sonado para ser la nueva casa de Cristiano, dejando así un monto más accesible a los 30 millones netos anuales que le paga el conjunto de la Premier.

¿Atlético Madrid la nueva casa de Cristiano Ronaldo?

Aunque muchos medios han dado a conocer que el Atlético Madrid estaría detrás de los servicios del crack portugués, ahora una nueva información indica que el conjunto colchonero no tendría los recursos necesarios para afrontar la carga de su salario, aunque el mismo sea reducido, es por ello que Pablo ‘Cholo’ Simeone aún no puede cantar victoria y celebrar la llegada del exjugador del Real Madrid y Juventus.

