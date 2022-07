El antes y después de Fey: así lucía la cantante antes de su “Media naranja”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante mexicana Fey es considerada una de las más grandes exponentes del pop durante la década de los 90, esto gracias a los grandes éxitos que lanzó y a la belleza que le hizo robarse el corazón de millones de personas.

María Fernanda Blázquez Gil, mejor conocida como Fey, nació en la Ciudad de México un día como hoy, pero de 1973, siendo este jueves el día en que celebra sus 49 años de vida.

Fey y su papá en la década de los 70. pic.twitter.com/0cAVQqASph — Miss News (@MissNews5) July 20, 2022

Desde muy pequeña, la famosa supo que su camino sería guiado por la música. Esta pasión corría por sus venas, ya que su familia se dedicaba al medio artístico: su papá Fernando Blázquez era músico, y su madre Josefina Gil, era cantante.

Fue en el año 1995 cuando la artista lanzó su primer disco llamado ‘FEY’, en el cual se incluía su famoso sencillo “Media naranja”, aquel que la llevó a sonar en todas las radios de México y a catapultarla a varias partes de Latinoamérica.

Además de su talento en la música, conquistó gracias a su estilo particular y rebelde. Lucía el cabello largo, suelto, con atuendos compuestos por sudaderas o camisetas amarradas a la cintura, eso sin dejar de lado a las scrunchies (donas para el cabello) en las muñecas.

A pesar del éxito la acompañaba a todos lados, no pasó mucho tiempo antes de que se encontrara envuelta en su primera polémica. Y es que cuando ella lanzó su primer disco, en 1995, dijo que tenía 17 años, pero una de sus excompañeras de la escuela declaró a los medios que Fey no era una adolescente como lo había hecho creer. View this post on Instagram A post shared by Fey⚡️ (@fey)

Años más tarde, Fey confesó que al iniciar su carrera tenía 21 años, pero en la casa disquera la obligaron a decir que tenía 17 con la finalidad de enganchar a un público más joven.

El escándalo habría provocado que su popularidad fuera en picada, por lo que en el 2002, Fey dejó de lado su look colegial y optó por explorar una faceta madura y sensual. Si bien esto logró captar a un público mayor, su material discográfico no fue tan exitoso como el primero. View this post on Instagram A post shared by Fey⚡️ (@fey)

Actualmente, Fey celebra su cumpleaños número 49 con una imagen renovada gracias al proyecto de 90s Pop Tour, mientras que en el ámbito personal cuenta con una hija, llamada Isabella, quien nació en 2011 de su relación con el empresario mexicano Alonso Orozco.

