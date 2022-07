José Eduardo Derbez destapó la verdadera razón por la que abandonó el programa ‘Hoy’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A pesar del respetado apellido con el que cuenta, José Eduardo Derbez ha buscado forjar su propio camino dentro del mundo del entretenimiento y buscar oportunidades que lo han hecho participar en diversos proyectos de televisión.

Uno de los más comentados fue su paso por el programa matutino ‘Hoy’ en el año 2017, donde compartió créditos con figuras como Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Raúl Araiza y Pedro Prieto.

Sin embargo, no todo fue color de rosa durante su estancia en la producción que Reynaldo López tenía bajo su manga en ese entonces. Recordemos que a solo tres meses de su ingreso, José Eduardo Derbez anunció su salida sin dar mayores explicaciones.

Para sorpresa del público, en entrevista reciente en el programa “El minuto que cambió mi destino” finalmente destapó que su salida se debió a que no pudo adaptarse a la dinámica del show, misma que calificó de “rara” y “complicada”.

“Nunca me pude acoplar. Cuando a mí me lo proponen yo dije: ‘Jalo, me late mucho, vamos a intentarle’. Sobre todo porque yo no digo que no nunca, entonces si me gusta, aunque no le sepa, cualquier cosa pues nos retiramos”, señaló el hijo de Eugenio Derbez.

Si bien afirmó que logró acoplarse muy bien con sus compañeros, fue la estructura del programa lo que supuso un problema para él. “Yo empiezo el programa Hoy y me doy cuenta que es complicado (…) Todo es muy rápido, todo es gente corriendo, vas para acá y vas para acá. Realmente todos me recibieron muy bien”.

A solo tres meses de haberse unido al elenco del programa, José Eduardo Derbez dio a conocer al público su salida de ‘Hoy’ con un emotivo mensaje en el que agradeció el cariño al público.

“Quería compartirles que con mucha tristeza me retiro de este programa. Tristeza y alegría porque me retiro a hacer lo que me encanta, que es hacer novelas, me encanta lo que hago. También me encantó estar aquí. Les quiero agradecer a todos ustedes y cada uno por el cariño que me dieron desde el primer programa. Fue tanto cariño que me quedé sin palabras”, dijo en ese entonces.

