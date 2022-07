Rusia reanuda el suministro de gas a través de Nord Stream 1

El suministro de gas se reanudó a través del gasoducto germano-ruso Nord Stream 1 después de los trabajos de mantenimiento, confirmó el jueves (21.07.2022) un portavoz de la compañía a la Agencia Alemana de Prensa (dpa).

El gas natural comenzó a fluir a través de un importante gasoducto de Rusia a Europa el jueves, después de una parada de 10 días por mantenimiento, según el operador. Pero se espera que el flujo de gas no alcance la capacidad total.

#BREAKING Gas deliveries have resumed via the German-Russian Nord Stream 1 pipeline after maintenance work, a spokesman for the company confirmed to dpa pic.twitter.com/PVuTBPIyxy

