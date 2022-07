El increíble gesto de JJ Watt con una aficionada de los Texans que había perdido a su abuelo y necesitaba ayuda

El jugador de los Arizona Cardinals, JJ Watt tuvo un increíble gesto con una fanática que subió en redes sociales que estaba vendiendo un par de zapatos de la marca que utilizaba Watt y unas camisetas para poder pagar el funeral de su abuelo.

Watt se ofreció a pagar el funeral completamente para que no vendiera los artículos del jugador.

I have a pair of @JJWatt womens edition of Reebok shoes size 9 $60. I’ve worn them twice. They are great shoes, im only selling because we are raising money for my grandpas funeral. I also have a Watt womens XL Texans Jersey $30. Anyone interested? pic.twitter.com/USt90n221H — Jennifer Simpson (@JSimpson2014) July 21, 2022

Jennifer Simpson fue la aficionada que subió una imagen de unos zapatos de la edición de JJ Watt y los puso en venta para poder costear los gastos del funeral. Además también puso a la venta una camiseta de cuando el jugador estaba en los Texans, pero luego en menos de media hora respondió el jugador de la NFL.

“Tengo un par de JJ Watt edición para mujer de zapatos Reebok tamaño 9 $60. Los he usado dos veces. Son zapatos geniales, solo los vendo porque estamos recaudando dinero para el funeral de mi abuelo. También tengo una camiseta Watt Womens XL Texans $30. ¿Alguien está interesado?”, escribió la aficionada en Twitter.

“No vendas tus zapatos y tu camiseta, nosotros te ayudaremos con el funeral. Siento tu pérdida”, escribió el jugador en redes sociales y que tuvo más de 240 likes de parte de los aficionados.

Don’t sell your shoes and jersey, we’ll help with the funeral.



I’m sorry for your loss.



🙏🏼 https://t.co/gMttmVGZCL — JJ Watt (@JJWatt) July 21, 2022

“Publiqué anoche tratando de vender artículos valiosos para recaudar dinero. Me desperté abrumado por el amor y el apoyo de personas que ni siquiera conocen la historia de mi abuelo. ¡Mi familia está muy agradecida por todos ustedes!” escribió Simpson luego de que Watt y otras personas se solidarizaron con ella con su causa para el funeral de su abuelo. I posted last night trying to sell valuable items to raise money. I woke up overwhelmed by the love and support of people who don’t even know my grandpas story. My family is so grateful for you all!— Jennifer Simpson (@JSimpson2014) July 21, 2022

JJ Watt es uno de los mejores jugadores defensivos de la NFL, en el que ha participado en cinco Pro Bowls, ha hecho el equipo All Pro en cinco oportunidades y además ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio Defensivo del Año.

