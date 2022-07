Los lujos y millonario contrato que tendrá Dani Alves con los Pumas de la UNAM a su llegada a México

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La Liga MX se encuentra convulsionada las últimas horas. La superestrella brasileña, ganador de más de 35 títulos a nivel de clubes, Dani Alves, jugará con los Pumas de la UNAM luego que la dirigencia felina hiciera un gran esfuerzo para llevar al lateral a México.

Consagrado en Europa en clubes como Sevilla, FC Barcelona (donde hizo historia), Juventus y PSG, además que en Brasil jugó un tiempo en Sao Paulo, Alves llega a la primera división mexicana con una gran expectativa y muchas exigencias.

A falta que se hagan oficial los detalles de su contrato, medios mexicanos han revelado que el futbolista de 39 años pactó con Pumas para ganar poco más de $2 millones; en un principio el club mexicano le ofreció esa cifra sin redondeo, pero tuvo que subir finalmente ante el coqueteo de varias franquicias de la Major League Soccer (MLS).

El Futbolero reveló que los de Pedregal también están sacrificando mucho de sus arcas para hacerse con un jugador que esperan, no solamente les dé acceso a títulos y a ganar partidos importantes, sino que les traiga altas ganancias en materia de publicidad y derechos.

Por tal motivo tanto Dani Alves como su esposa, la bella y cotizada modelo Joana Sanz, contarán con todos los caprichos mientras residan en México. Se le han ofrecido a escoger tres lujosas residencias en los lugares más caros y exclusivos de la capital. ¡Llegó Dani Alves a su hotel en CDMX! Trae buena actitud, eh…



Entre otros de los lujos que tendrá la pareja futbolera está contar con un chofer privado y un vehículo blindado de 3 millones de pesos (más de $145 mil) para que se puedan trasladar a donde quieran en la nación azteca.

En esta situación de lujos y mucho dinero, la principal nombrada es Joana Sanz. La compañera sentimental de la estrella consagrada remarcó hace unos días que no tenía ninguna influencia en las decisiones de su marido, pero la prensa rosa no para de especular que fue ella la que finalmente lo convenció de arribar en México, ya que el pacto con Pumas era lo suficientemente elevado para mantener su estatus, que no deja de presumir por redes sociales.

