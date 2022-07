Cómo hacer que tu lavadora y tu secadora duren más

Click to share on Facebook (Opens in new window)

¿Cuánto tiempo esperas que duren tu lavadora y tu secadora? Algunos lectores de CR se sienten frustrados, diciendo que sus máquinas tuvieron que ser reparadas en los primeros tres años, mientras que otros están encantados de que sus lavadoras sigan funcionando bien después de 28 años.

“Después de leer tantas anécdotas de terror sobre las máquinas nuevas, estoy bien con quedarme con mi equipo Frigidaire de más de 20 años al que le hice mantenimiento dos veces”, nos dijo una vez un lector. “Expiraremos juntos”.

Ojalá la vida fuera tan sencilla y ordenada.

La mayoría de los principales fabricantes afirman que puedes esperar que tu lavadora dure al menos una década. Sin embargo, hemos consultado a los miembros de CR sobre sus experiencias con más de 100,000 lavadoras y 87,000 secadoras eléctricas y a gas compradas entre 2011 y 2021 y descubrimos que no siempre es así: alrededor del 20% de las lavadoras y del 16% de las secadoras se rompieron o dejaron de funcionar según lo previsto dentro de ese lapso de tiempo.

En este artículo, hablamos de las estrategias respaldadas por expertos que marcarán la diferencia en la vida útil de tu lavadora y secadora. Y como algunas marcas fabrican máquinas que los usuarios consideran especialmente confiables, también destacamos las lavadoras y secadoras de las marcas más confiables que tienen la mejor calificación.

5 claves para una lavadora más duradera

1. Mantenla nivelada. Los tambores de las lavadoras modernas pueden girar hasta 1,600 rpm. Para evitar que la máquina vibre demasiado y se dañe a sí misma, debe estar completamente nivelada, con las patas bien apoyadas en el piso. “Si tu lavadora se tambalea, extiende una pata a la vez”, aconseja Richard Handel, quien dirige el laboratorio de pruebas de electrodomésticos de lavandería de CR. “Una vez que la lavadora se sienta estable, usa un nivel para revisarla de adelante hacia atrás y de lado a lado; ajústala según sea necesario y luego aprieta las tuercas de bloqueo de las patas”.

2. No te excedas con el detergente. El exceso de espuma hace que la lavadora trabaje más y podría desencadenar más ciclos de enjuague, prolongando el tiempo de lavado, desperdiciando energía y reduciendo la vida útil. Usa el tipo de detergente correcto en la cantidad recomendada según el manual de tu lavadora. Las lavadoras más modernas usan mucho menos agua que las que se fabricaban hace 15 años, y los detergentes de alta eficiencia (HE, por sus siglas en inglés), que producen menos espuma, están formulados para funcionar con las lavadoras de carga frontal que ahorran agua, las de carga superior HE e incluso ciertas lavadoras de carga superior con agitador.

3. Limpia el cajón dispensador. Retíralo y límpialo con regularidad. Cuando se acumula detergente en el dispensador, se puede generar mucha espuma, lo que hace que la lavadora trabaje más.

4. Intenta evitar el moho. El moho prolifera cuando tiene comida y agua, y las lavadoras ofrecen mucho de ambas, ya que los residuos de detergente y suavizante de telas sirven como fuentes de alimento. Para reducir el moho, usa regularmente la función de limpieza del tambor; la frecuencia recomendada varía según la máquina, desde una vez al mes hasta cada 50 ciclos. Si tu lavadora no la tiene, ejecuta una carga vacía en la configuración más caliente con una taza de cloro. Cuando la lavadora de carga frontal haya hecho su trabajo, limpia la humedad dentro de la puerta y en el burlete de goma, y separa el burlete con cuidado para limpiar los residuos y secar la superficie. Entre carga y carga, mantén la puerta de la lavadora de carga frontal entreabierta -siempre y cuando no haya niños pequeños caminando- o la tapa de la lavadora de carga superior abierta. Abre los dispensadores para que puedan secarse.

5. Inspecciona las mangueras de llenado de agua. Cámbialas cuando estén agrietadas o quebradizas. Si se revienta una manguera, la inundación puede dañar tus electrodomésticos y el piso.

Las mejores lavadoras de las marcas más confiables

La confiabilidad de una marca y la satisfacción del propietario con respecto a las lavadoras pueden variar según el tipo de máquina. Aquí destacamos una lavadora de carga frontal, dos lavadoras de carga superior (incluido un modelo de alta eficiencia) y una lavadora compacta.

3 claves para una secadora más duradera

1. Limpia el filtro de pelusas. Puede parecer obvio, pero esto se debe hacer antes de cada carga para garantizar que el aire fluya libremente. Un filtro de pelusas bloqueado requiere que la secadora funcione por más tiempo, lo que aumenta el desgaste de la máquina.

2. Reemplaza el conducto tipo acordeón. Los conductos tipo acordeón de plástico o aluminio pueden aflojarse, lo que hace que se acumule pelusa en los puntos bajos y en los pliegues. Si se acumula pelusa hasta el punto en que restringe el flujo de aire, tu ropa no se secará y las condiciones serán propicias para que se produzca un incendio en la secadora. Reemplaza el conducto por uno de metal rígido. Tiene paredes lisas, lo que permite que el aire fluya y disminuya la acumulación de pelusa. (Si no encuentras un conducto de metal rígido, tu segunda opción debe ser un conducto de metal flexible). Para unir las secciones del conducto, usa abrazaderas de metal o cinta de aluminio en lugar de tornillos para láminas de metal; estos últimos pueden atrapar pelusa y hacer que ésta se acumule dentro del conducto.

3. Mantén el conducto despejado. Una vez que hayas colocado el tipo correcto de conducto, límpialo al menos una vez al año. Desconecta el conducto de la secadora y luego aspira la parte de ventilación de la secadora con un accesorio de mango largo. A continuación, usa un cepillo especial hecho para limpiar los conductos de la secadora: introdúcelo en el conducto y aspira los restos de pelusa mientras lo mueves de adelante hacia atrás. “Si es posible, divide el conducto en secciones más cortas para tener un mejor acceso”, señala Handel de CR. Vuelve a armarlo, conecta el conducto a la secadora y asegúrate de que todas las uniones del conducto estén correctamente conectadas y aseguradas con las abrazaderas o la cinta de aluminio.

“Si no te sientes a gusto haciéndolo tú mismo, puedes llamar a un servicio de limpieza de ventilación de secadoras”, agrega Handel.

Las mejores secadoras de las marcas más confiables

Según los datos de nuestra encuesta, LG domina en lo que respecta a la confiabilidad prevista en las secadoras, con una calificación excelente para los modelos eléctricos, a gas y compactos. Aquí destacamos una secadora LG con la puntuación más alta de cada categoría.

El problema con el pelo de mascotas

¿Puedes imaginar tu vida sin tu mascota? ¿Pero cómo lidias con todo ese pelo que se le cae? Emilio González, experto de CR, le enseña a Jack Rico, el presentador de Taller del Consumidor, cómo quitar el pelo de su mascota de la ropa y a la vez asegurar que la lavadora no se dañe.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.