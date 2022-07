Donald Trump: la “persecución” “se detendría de inmediato” si decidiera no postularse a un cargo político

Click to share on Facebook (Opens in new window)

“Si anunciara que no me postularía más para un cargo político, la persecución de Donald Trump se detendría de inmediato”, dijo el expresidente Donald https://laopinion.com/tema/donald-trump/Trump en un mitin en Prescott Valley, Arizona, el viernes por la noche. “Pero eso no es lo que hago. No puedo hacer eso, no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Porque amo a este país y los amo a ustedes”.

El comité selecto de la Cámara que investiga el asalto al Capitolio de EE.UU. del 6 de enero celebró el jueves su audiencia final del verano, en la que examinó la negativa de Trump a tomar cualquier medida para instar a los manifestantes que habían invadido el Capitolio a que se fueran.

Pero fue el testimonio de la exasistente Cassidy Hutchinson hace unas semanas lo que el expresidente mencionó el viernes, según CBS News.

“Historia inventada, ficción”, dijo Trump, refiriéndose a la declaración de que había tratado de agarrar el volante de un vehículo presidencial el 6 de enero de 2021 y exigió que el Servicio Secreto lo llevara al Capitolio, donde habían comenzado los disturbios. .

Trump le dijo a la multitud de unas 5,000 personas: “Vienen por mí porque los estoy defendiendo”, y agregó que Estados Unidos está “condenado” y estaba en peligro de convertirse en una versión más grande de Cuba.

Trump atacó el manejo de la economía por parte del presidente Joe Biden y la retirada de Estados Unidos de Afganistán, pero argumentó que los RINOS, “republicanos solo de nombre”, son peores que los demócratas.

Reiterando varias veces su falsa afirmación de que ganó las elecciones de 2020, Trump insinuó una candidatura para 2024. “Tal vez tenga que hacerlo de nuevo”, dijo.

Criticó al gobernador republicano de Arizona, Doug Ducey, y al presidente republicano de la Cámara de ese estado, Rusty Bowers.

Bowers fue censurado por el Partido Republicano estatal esta semana por testificar ante el comité del 6 de enero sobre los esfuerzos de Trump para persuadirlo de ayudar a anular las elecciones reemplazando a los electores de Joe Biden con electores falsos de Trump.

El expresidente llamó a Bowers un “cobarde RINO. Se deshonró a sí mismo y al estado de Arizona”, dijo Trump sobre Bowers.

Trump estuvo en Arizona para brindar su apoyo a Kari Lake, quien se postula para gobernador, y al candidato al Senado Blake Masters.

El expresidente instó a los partidarios a votar en las primarias del 2 de agosto y los impulsó a votar temprano. Más tarde, dijo que debería haber votaciones el mismo día con boletas de papel, aunque Arizona ya usa boletas de papel en sus elecciones.

