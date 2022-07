El papa Francisco comienza su “viaje penitencial” a Canadá

El papa Francisco, que emprendió hoy (24.07.2022) su viaje de seis días a Canadá, aseguró durante el vuelo que le lleva a ese país que va con el “espíritu” de realizar “viaje penitencial” para pedir disculpas a los indígenas por los abusos que sufrieron en los internados dirigidos por la Iglesia Católica, y además reiteró su deseo de viajar a Ucrania.

Pocos minutos después del despegue del avión, el papa Francisco, caminando apoyado en un bastón, fue a la parte trasera del avión a saludar a los 78 periodistas que viajan con él y les agradeció su trabajo y compañía durante este viaje en el que visitará Edmonton, Quebec y Iqaluit.

“Este es un viaje penitencial, lo hacemos con este espíritu”, señaló Francisco, que ha dado preferencia a los encuentros con los indígenas, mientras que las reuniones con las autoridades no se harán hasta el miércoles en Quebec.

La “peregrinación penitencial”, como la describió el pontífice, se considera un paso importante para abordar el escándalo mundial del abuso sexual a niños por parte del clero y décadas de encubrimiento.

Alrededor de 150,000 niños de las Primeras Naciones, Metis e Inuit se matricularon desde finales del siglo XIX hasta la década de 1990 en 139 escuelas residenciales, donde pasaron meses o años aislados de sus familias, su idioma y su cultura.

Muchos de ellos fueron abusados física y sexualmente por directores y maestros. Se cree que miles murieron por enfermedad, desnutrición o negligencia.

Desde mayo de 2021 se han descubierto más de 1,300 tumbas anónimas en los sitios de las antiguas escuelas.

Antes de su partida, el papa envió un mensaje en Twitter en inglés y francés a sus “queridos hermanos y hermanas de Canadá”.

“Vengo entre ustedes para reunirme con los pueblos autóctonos. Espero que, con la gracia de Dios, mi peregrinación penitencial pueda contribuir al camino de reconciliación ya iniciado. Por favor, acompáñenme con la oración”, escribió.

