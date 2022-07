Romina Marcos responde a quienes la criticaron por su reciente cirugía estética: “No me arrepiento”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La hija de Niurka, Romina Marcos, se defendió de los fuertes señalamientos que recibió en redes sociales tras confesar que se había sometido a una cirugía para mejorar la apariencia de su rostro.

Romina Marcos sigue conquistando a sus fanáticos de redes sociales, con quienes compartió a principios de este mes de julio que se había sometido a una cirugía estética en el rostro para “pulir” algunos detalles que siempre había querido.

Sin embargo, la hija de Niurka Marcos recibió fuertes señalamientos en los que la reprocharon por realizarse dichos arreglos cuando siempre ha estado a favor de la auto aceptación y ha compartido algunas imágenes en las que, sin miedo a las críticas, habla del amor propio al mismo tiempo que muestra sin complejos algunas “imperfecciones” de su cuerpo. Inclusive, lanzó el tema “Me dijeron que no”, en el que quiso dejar un mensaje positivo y resaltar el valor de cada persona lejos de las comparaciones.

Es por ello que la campeona en el reality de baile del programa ‘Hoy’ recurrió a su cuenta de TikTok para responder a una usuaria que la atacó por supuestamente ir en contra de sus propios mensajes.

“Me dijeron que no era bonita… y me operé”, fue como comenzó la crítica hacia Romi Marcos, a quien señalaron de ser “igual que todas”.

Pero ella no se quedó callada y con su peculiar estilo explicó por qué decidió operarse el rostro para lucir como siempre había querido.

En la breve grabación, confirmó que acepta su cuerpo tal y como es, pero sigue habiendo cosas que no le gustan por lo que, si tiene la posibilidad de cambiarlas, lo hará las veces que sea necesario: “Yo ahorita me operé, pero si me pongo a hacer ejercicio y estoy toda flaca y fit, también cambia mi cuerpo“, agregó.

En videos anteriores destacó que su operación era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, por lo que sin dejar atrás el sentido del humor mostró un poco de lo que vivió tras ponerse en manos del médico. @romimarcos No podia no subirlo 😂 @Alba Zepeda te amo!! TIKTOK NO ME LO BAJES 🫶🏽 ♬ sonido original – Romi P Marcos

Asimismo, explicó por qué decidió hacerse estos “arreglitos”, y agregando una evidencia reveló que está muy contenta y espera con ansias ver los resutados.

“Me hice una reconstrucción facial. No es cierto amigos, la verdad es algo que desde hace mucho quería, yo siempre he sido muy prominente de cachetes y papada desde que nací. Lo que me hice fue la lipo papada, me quité las bolsas de Bichat, me arreglé la nariz y ya. La verdad estoy muy feliz, no me arrepiento ni un poco y estoy muy emocionada por los resultados… ¡Quisiera verlos ya!”, agregó emocionada. @romimarcos Si voy a extrañar ser cachetona… pero una nueva era empieza ahora!!!! ✨ ♬ sonido original – Romi P Marcos

También te podría interesar:

–VIDEO: Romina Marcos estalla y sale en defensa de Niurka, a quien señalaron de practicar la brujería en ‘La casa de los famosos’

–Romina, hija de Niurka Marcos, luce sus tatuajes y curvas con diminuto bikini

–Romina, hija de Niurka Marcos, causa revuelo por bailar durante su viaje a la playa con bikini de hilos amarillo