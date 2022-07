Ucrania: reportan muerte de dos estadounidenses en el Donbás

Dos ciudadanos estadounidenses murieron “recientemente” en la región del Donbás, en el este de Ucrania, confirmó el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El comunicado oficial no precisó la identidad de esas dos personas ni las circunstancias de su muerte, pero señaló que las autoridades están en contacto con sus familiares para ofrecerles toda la ayuda consular posible.

“Por respeto a sus familiares en estos duros momentos, no tenemos nada que añadir”, añadió el portavoz del Departamento de Estado, que tampoco detalló qué hacían esas dos personas en Ucrania.

El canal NBC recordó que desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania el pasado 24 de febrero han muerto “al menos” otros tres estadounidenses, dos de ellos en combate.

