Al menos 17 migrantes mueren en un naufragio frente a Bahamas

Socorristas hallaron los cuerpos sin vida de 17 migrantes y rescataron a 25 sobrevivientes tras el naufragio de una embarcación frente a las costas de Bahamas, dijeron las autoridades de ese país, que sospechan que todos son haitianos.

“Los equipos de rescate recuperaron 17 cuerpos del agua”, 15 mujeres, un hombre y un bebé, según un comunicado oficial compartido en Twitter por el primer ministro de Bahamas, Philip Davis, en el que también se da cuenta de 25 personas rescatadas.

At least 17 people died after a boat carrying dozens of Haitian migrants capsized off the coast of The Bahamas, Bahamian Prime Minister Philip Davis said https://t.co/pHDK8n2hxE pic.twitter.com/KOtryPylzc

— Reuters (@Reuters) July 24, 2022