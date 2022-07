Autoridades disparan a una mujer responsable de un tiroteo en el aeropuerto Dallas Love Field

La policía de Dallas se encuentra investigando un reporte de un tiroteo perpetrado por una mujer que disparó varios tiros dentro del aeropuerto Dallas Love Field en el estado de Texas.

De acuerdo con el jefe de policía, Eddie García, una mujer de 37 años que llegó a las 11:00 de la mañana al aeropuerto, entró a un baño y salió con una sudadera con capucha. Después sacó un arma, apuntó hacia el techo y disparó varios tiros.

Los funcionarios le dispararon a la pistolera en sus “extremidades inferiores” y la llevaron al Hospital Parkland Memorial, según el vocero del Departamento de Bomberos y Rescate de Dallas, Jason Evans. Hasta el momento se desconoce el estado de sus heridas y no se ha identificado a la tiradora.

El jefe de la policía declaró que nadie más resultó herido en el hecho. Antes del mediodía las autoridades dijeron que la terminal se encontraba segura. Asimismo, la División de Dallas del FBI está colaborando con las averiguaciones.

La Administración Federal de Aviación aún tenía una parada de tierra desde las 12:30 del mediodía. Una representante dijo que la parada estaba programada para retirarse a la 1:30 de la tarde.

Cerca de las 11:45 de la mañana, una multitud de pasajeros esperaban a las afueras de la terminal, con las autoridades entrevistando a los testigos y dirigiendo el tránsito.

We are now outside in between the building and the tarmac and we’re just told there was a shooter and we are going to need to stay outside for a bit pic.twitter.com/YgmjCAThSj — Michael♛Loewinsohn (@MikeyLoewinsohn) July 25, 2022

Varios vehículos policiales se estacionaron el circuito de tránsito frente a la terminal, y los agentes con equipo táctico ayudaron a dirigir el tránsito.

Por su parte, Max Geron, jefe de policía de Rockwall escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Acabo de ser evacuado de Love Field después de un aparente tiroteo. La familia está a salvo. TSA hizo un gran trabajo”.

Geron manifestó que se escucharon varios disparos cerca de un mostrador de equipaje o boletos. Añadió que los agentes de la TSA respondieron rápidamente evacuando a los pasajeros a áreas seguras. Just got evacuated out of Love Field after an apparent shooting. Family is safe. TSA did a great job.— Chief Max Geron (@ChiefGeron) July 25, 2022

El público presente en el aeropuerto recurrió a las redes sociales para compartir fotos, videos y relatos sobre el suceso, evacuaciones y cierres de algunas zonas del aeropuerto. This was frightening. Waiting for flight home at #lovefield, everyone in the terminal began running for the gates in sheer panic. Supposedly active shooter at ticket counter. @SouthwestAir staff were amazing, doing everything to get us to safety. #guncontrol #EnoughIsEnough pic.twitter.com/kSZmFdR9UC— Mark D Anderson (@MDAnderson314) July 25, 2022 #BREAKING: Police and emergency personnel responding to incident at Dallas Love Field Airport in Dallas, Texas; airport being evacuated pic.twitter.com/qA5QAdwr6d— I.E.N. (@BreakingIEN) July 25, 2022

El aeropuerto está localizado a unas seis millas al noroeste del centro de Dallas y sirve principalmente a Southwest Airlines.

