Billie Eilish dice que odia encerrarse en los estudios de grabación: “No hay ventanas y huele a hierba”

Pese a haber concebido ahí sus dos exitosos trabajos discográficos, Happier than ever y su debut When we all fall asleep, where do we go?, a la cantante Billie Eilish no le gusta nada tener que encerrarse en un estudio de grabación durante varias semanas para dar forma a sus originales creaciones.

La artista de 20 años aseguró en tono de broma -pero sin desviarse de la veracidad de su relato- que los estudios en los que ha trabajado huelen a cerrado debido a la escasa ventilación que los caracteriza, y cuando no, a marihuana. Tampoco disfruta especialmente de tener que cruzarse con otros artistas con los que comparte espacio, ya que esto eleva sus niveles de ansiedad.

“Nunca me ha gustado el ambiente que se respira en los estudios. No hay ventanas y huele a hierba. Además, siempre te cruzas con otros artistas y parezco tonta. Al final siempre acabo pasando vergüenza porque tengo la impresión de que parezco estúpida. No sé, los estudios me ponen de nervios, de verdad que me dan ansiedad social”, reveló la cantante a su paso por la emisora Apple Music 1.

En cuanto a su futuro discográfico, Billie dejó claro que ella prefiere trabajar con muy pocos productores, a diferencia de otros artistas pop que reclutan a todo un ejército de compositores y músicos. Eso sí, la joven también tildó de “pesado” a su hermano Finneas O’Connell, su gran colaborador y responsable en parte de su sonido, pero simple y llanamente porque éste es un “adicto al trabajo”. No parece, por tanto, que se avecine un divorcio musical entre los dos hermanos.

