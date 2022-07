La famosa influencer Jojo Siwa reveló que la actriz Candace Cameron es la celebridad más grosera que ha conocido

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En el mundo de las celebridades existe una norma no escrita que les obliga a no revelar quién bebe de más en las entregas de premios o quién es todo apariencia y deja de ser encantador en cuanto las cámaras se alejan. Sin embargo, las nuevas generaciones de estrellas no se sienten obligadas a respetar este código de honor y la popular influencer JoJo Siwa acaba de revelar cuál es la celebridad más grosera que ha conocido.

En un nuevo video de TikTok Jojo no llega a pronunciar el nombre de esa persona, pero sí muestra una fotografía suya rápidamente ante la cámara. Obviamente sus seguidores consiguieron pasar en cámara lenta la grabación, lo suficiente para descubrir que se trata de la actriz Candace Cameron Bure, de la serie “Fuller house”. Siwa no ha explicado qué le ha hecho, y la aludida no ha querido responderle por el momento.

En una nota más positiva, la joven de 19 años también reveló que Miley Cyrus se ha ganado todo su respeto por lo amable que siempre ha sido con ella, que Zendaya es su “crush” no tan secreto y que Elton John le causó una gran impresión con su carismática personalidad.

También te puede interesar:

-JoJo Siwa hará historia en el programa “Dancing with the stars” bailando con una pareja del mismo sexo

-JoJo Siwa no quiere aparecer besando a un hombre en su próxima película