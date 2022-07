ONG pide arrestar a expresidente Sri Lanka en Singapur por “crímenes de guerra”

Un grupo de derechos humanos informó que presentó ante el fiscal general de Singapur una solicitud de arresto del expresidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, por crímenes cometidos durante la guerra civil en su país.

Rajapaksa, quien fue secretario de Defensa durante la guerra civil en Sri Lanka, fue destituido en medio de una grave crisis económica en su país y huyó a Singapur a principios de este mes.

El Proyecto Internacional Verdad y Justicia (ITJP, por sus siglas en inglés), una ONG administrada por una fundación sin fines de lucro con sede en Sudáfrica, reveló que sus abogados solicitaron la detención inmediata de Rajapaksa, por haber cometido “graves infracciones” de los Convenios de Ginebra durante la guerra civil y que estos son delitos de jurisdicción universal”.

“Gotabaya in Sept 2008 ordered immediate withdrawal of UN & relief agencies from the war zone in order to ensure that there would be no witnesses to the carnage that was unleashed on [#Tamil] civilians by #SriLanka army," ITJP Exe Dir Yasmin Sooka told me. https://t.co/WIgxiLICva

