A calentar la banca: Keylor Navas no será titular con el PSG esta temporada, ya lo confirmó su DT

Malas noticias para Keylor Navas y la selección de Costa Rica: El guardameta difícilmente tendrá actividad en la cancha durante la próxima temporada con el París Saint-Germain, ya que el DT del campeón de la Ligue 1 así lo ha confirmado.

Christophe Galtier, el entrenador del equipo parisino declaró en conferencia de prensa que la próxima temporada ya no habrá rotaciones en la portería, algo que sucedió durante toda la campaña pasada, descartando así la participación del guardameta tico, quien será suplente de Gianluigi Donnarumma.

“Keylor hizo paradas importantes y decisivas, trabaja muy bien, pero fui muy claro con los porteros en el inicio de la temporada, yo no quiero una rotación, quiero trabajar con un número 1. Él sabe lo que espero de él en su rol de número 2“, mencionó sin rodeos el estratega.

⚽ El entrenador de Paris Saint Germain se refirió Keylor Navas como suplente de Donnarumma.https://t.co/Lq3fDOP9pt — RPP Noticias (@RPPNoticias) July 24, 2022

“Sé que Keylor Navas está realmente frustrado por la situación, pero confío en él como segundo portero”, complementó el técnico. #PSG 🇫🇷



💥 Galtier ha decidido que Donnarumma será el portero titular



🗣️ "Sé que Keylor Navas está muy frustrado por la situación, pero confío en él como segundo portero", dijo el entrenador del PSGhttps://t.co/mflnyAWqoi— Diario SPORT (@sport) July 23, 2022

Aunque Navas no se ha pronunciado al respecto, es un hecho que la falta de actividad podría influir en su rendimiento de cara al Mundial de Qatar 2022; sin embargo, a pesar de que es un portero de clase mundial nada puede hacer al respecto, ya que tiene contrato con el PSG hasta el 2024, por lo que no podrá salir este verano, a menos que un club que lo quisiera como titular pagara su cláusula de rescisión, lo cual parece muy difícil a sus 35 años.

Por ahora, su única opción parece ser la Copa de Francia, donde Galtier sí podría darle minutos de juego. Keylor Navas, one of the most disrespected players ever.



▶ At Real Madrid he was World Class, still the club bought Thibaut Courtois and benched him.



▶ At PSG he is World Class, still the club bought Gianluigi Donnarumma and benched him.



He doesn't deserve this. pic.twitter.com/V7MlYkOW62— Football News (@Footbal_lNews) July 26, 2022

También puede interesarte: