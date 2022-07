VIDEO: Chica de 18 años que nació con extraño brazo gigante y deforme le piden en redes sociales que se lo ampute

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una mujer que nació con una condición debilitante que provocó que uno de sus brazos se hinchara dice que los trolls le piden en redes sociales que “se lo ampute”.

A Olivia Klopchin, de 18 años, de Springfield, Vermont, se le diagnosticó una malformación vascular a los dos meses de edad después de que su familia detectara un hematoma en la parte interna del codo que había estado allí desde que nació.

La condición de Klopchin es causada por el desarrollo anormal de los vasos sanguíneos, lo que puede provocar decoloración o protuberancias en la región afectada.

Su brazo y mano se han hinchado de tamaño y la piel parece ligeramente descolorida y amoratada.

Sin embargo, siguen siendo completamente funcionales, algo que muchos usuarios de las redes sociales parecen ignorar cuando le dan consejos no solicitados.

Klopchin publica regularmente sobre su vida y condición en TikTok, publicando cosas impactantes que los usuarios le han dicho, incluido decirle que se ampute el brazo hinchado.

La adolescente tiene más de 256,000 seguidores en TikTok, donde publica sobre su condición.

En un video, que ha sido visto más de 2.4 millones de veces, Klopchin respondió a un comentario que alguien dejó diciéndole que se quitara la extremidad.

En él, añade un audio de un episodio de la serie animada “Bob’s Burgers” en el que alguien dice enojado: “¡Quítatelo!” y el personaje de Tina Belcher responde: “Preferiría morir”.

“Independientemente de tus pensamientos, como imaginarte amputar un brazo que usas y funciona bien, ¿cómo?, ¿de Verdad?”, un espectador sorprendido escribió sobre el audio.

“La gente realmente preferiría que perdieras una extremidad completamente funcional porque no la encuentran estéticamente agradable”, comentó otro.

La joven de 18 años hace videos regularmente sobre su condición, revelando las cosas horribles que la gente le dice.

Otros no entendían por qué no se lo había amputado.

“Personalmente, preferiría tener una prótesis realmente bonita y podría decorarla, pero así soy yo”, escribió un seguidor de TikTok.

“Te verías mucho mejor sin eso”, le dijo alguien más.

Klopchin dijo que inicialmente no tenía la intención de hacer que el contenido girara alrededor de su brazo, pero se movió en esa dirección.

“Nunca antes había visto a nadie con algo similar a mí en internet y una vez que comencé a tener estas oportunidades, las aproveché de inmediato, porque quería que las personas como yo pudieran ir a sus teléfonos y decir: ‘Oye, esa persona tiene lo que yo tengo’ o ‘Oye, se parecen a mí’”, señaló.

Klopchin dijo que ha tenido reacciones mixtas de personas en línea: algunos le dicen lo hermosa que es y cuánto admiran su confianza, mientras que otros intentan derribarla.

“La negatividad en internet ha consumido la vida de tantas personas, pero elijo no dejar que consuma la mía”, dijo.

“Me pregunto por qué dejaría que estas personas me afecten cuando ya me va tan bien en la vida y cuando ya estoy haciendo las cosas que quiero hacer”, continuó. “No puedo dejar que el comentario de alguien que ni siquiera conozco me moleste”.

Aunque sus TikToks muestran su perspectiva alegre y su actitud positiva, Klopchin admitió que, debido a su condición, a veces tiene coágulos de sangre “dolorosos”. Afortunadamente, no los sufre con demasiada frecuencia y no le han impedido participar en actividades regulares.

“Además de superar el dolor, pude hacer deporte. Salía con amigos y mis amigos me preguntaban cosas sobre mi brazo, pero siempre estaba abierta y dispuesta a responder las preguntas que tenían”, explicó.

“Estoy realmente agradecida de que mi brazo no me haya dado ningún inconveniente en la vida. Podría considerar el dolor como una desventaja, pero elijo no hacerlo”.

