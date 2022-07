Joven falta a su graduación por cáncer, el rector va al hospital a darle su título (VIDEO)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Si hay un lugar donde podemos ser testigos de aquellos momentos dignos de enmarcar y guardar para siempre en nuestro corazón, son las redes sociales.

Y es que a pesar de que muchos las utilizan para ser parte de una tendencia o presumir sus habilidades para cierta cosa, otros las usan para dar a conocer al mundo una acción admirable, como el momento en que un joven que faltó a su graduación a causa del cáncer fue visitado en el hospital por su rector para recibir su título.

El admirable hecho sucedió en Colombia, incluso medios locales dieron difusión a tal acto, donde el estudiante que padece leucemia cumplió con uno de sus más grandes sueños mientras pelea otra batalla ante la enfermedad que le detectaron desde hace años.

“Hermano, felicitaciones, vamos a graduarte. Los médicos, al parecer, no permiten que tú puedas ir a graduarte en la universidad, pero si tú no vas allá, nosotros venimos acá a graduarte. Aquí en esta bolsa yo he traído tu toga y tu birrete. Yo ya me he acabado de mudar aquí abajo en la puerta de la clínica. Entonces, nada, ¿estamos listos?”, dijo el rector Mauricio Molinares a Elvis González, quien está internado.

“Quiero darte las gracias por la lección que nos estas dando, así que vamos a proceder el juramento que todos hacemos. Estás habilitado por el título que hoy recibes y que, además, te acredita como un profesional”, añadió.

En tanto, el joven sorprendido mostró su agradecimiento y con todo y toga y birrete puestos, celebró su graduación en el lugar donde buscará superar uno de sus objetivos.

“A la Universidad Autónoma del Caribe muchas gracias por todo el apoyo y por toda la dedicación que me dieron para poder convertirme en un profesional”, declaró.

