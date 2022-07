No piensa en Dodgers: Juan Soto sigue enfocado en ganar partidos con Washington Nationals

Los rumores que colocan a Juan Soto fuera de los Washington Nationals están en el ambiente, pues el mismo podría salir del conjunto para la próxima temporada. Sin embargo, ahora todos los seguidores e incluso los equipos de la major league baseball están expectantes por el futuro del jugador nacido en República Dominicana.

Y aunque aún no hay nada confirmado, porque solamente se está circulando rumores sobre la salida de Soto, todos están viendo muy de cerca al jugador, en especial todas las personas que viven en Los Ángeles, con los Dodgers, pues el equipo está vinculado al toletero y a su entorno con un posible cambio.

No obstante, en la última oportunidad que el jugador estuvo en el estadio de los Dodgers, el Dodger Stadium, en el que se fue de 4-2 con un triple productor de dos carreras en el triunfo de su equipo sobre los angelinos, se le preguntó mucho sobre su futuro y si llegaría al equipo.

“Siempre le he sido leal a los Nacionales. Siempre he estado ahí para ellos”, expresó. “Como ves, a dondequiera que voy, me quieren sacar del equipo. Pero sigo comunicándome con los Nacionales, porque aquí es donde estoy ahora. Seguiré mi lealtad con ellos, hasta que no me quieran aquí más”.

