“No le debo nada a Estados Unidos”: Así fue la primera entrevista a Caro Quintero en 1985

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Rafael Caro Quintero se encuentra en una prisión mexicana de máxima seguridad mientras se resuelve su proceso de extradición a Estados Unidos, una medida que el narcotraficante ha tratado de evitar mediante una serie de amparos que han presentado sus abogados.

Y es que, desde su primera captura en 1985, el llamado “Narco de narcos” ha expresado su renuencia a pisar una cárcel estadounidense, en donde enfrentaría una condena por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena.

Así lo manifestó durante la primera entrevista que le realizaron al capo sinaloense cuando ya estaba tras las rejas, y la cual fue revivida ahora que fue arrestado nuevamente.

En esa ocasión, cuando fue presentado ante varios reporteros, Caro Quintero habló de diversos temas, resaltando que no se consideraba un delincuente, y que solamente era una persona “bronca” porque venía de un rancho.

Al ser cuestionado respecto a que Estados Unidos buscaba su extradición, el fundador del Cártel de Guadalajara rechazó que haya cometido algún delito para que reclamaran por él.

“No debo nada en Estados Unidos, yo… si debo algo lo debo en México, ¿Que en México no habrá ley para que pague lo que se supone?, Pero cuando me agarraron, no me agarraron nada, en primer lugar”, señaló el narcotraficante, y mencionó que al salir de prisión se dedicaría a sus ranchos ganaderos, algo que al parecer no realizó.

En otra parte de la entrevista, aseguró que había viajado a varios países, pero entre ellos no estaban Colombia ni Costa Rica, este último el lugar en donde fue arrestado.

Asimismo, confesó que sus dos debilidades eran las mujeres y el oro, y aseguró que solamente contaba con un arma para defender su casa, pero que nunca le había disparado a ninguna persona.

Cabe recordar que Caro Quintero fue capturado en 1985 en Costa Rica. Estuvo preso 28 años en un penal de Jalisco, del cual salió en libertad en 2013, aunque posteriormente se ordenó su reaprehensión.

Desde entonces el narcotraficante era buscado por autoridades de México y Estados Unidos, hasta el pasado 15 de julio, cuando fue ubicado y arrestado en la sierra de Sinaloa.

También te puede interesar:

– Así es la última casa donde vivió Rafael Caro Quintero antes de su captura.

– El día en que Caro Quintero organizó una gran fiesta en la prisión.