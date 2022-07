La ONU pide que se aplique el acuerdo sobre exportación de grano desde Ucrania

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, saludó el jueves (28.7.2022) la inauguración del centro de coordinación de Estambul para la exportación de grano desde Ucrania.

“El secretario general aplaude de forma calurosa la inauguración oficial del Centro Conjunto de Coordinación (JCC) en Estambul”, ha dicho el viceportavoz de Guterres, Farhan Haq. Este organismo está integrado por representantes de Ucrania, Rusia, Turquía y la ONU.

Hag ha subrayado que “el trabajo del JCC permitirá el transporte seguro, por parte de buques mercantes, de grano, alimentos relacionados y fertilizantes desde tres puertos ucranianos clave en el mar Negro hacia el resto del mundo”. “Esto ayudará a responder de forma efectiva y evitar el aumento de la inseguridad alimentaria mundial”, dijo.

Secretary-General @antonioguterres warmly welcomes the official inauguration of the Joint Coordination Centre (JCC) in Istanbul: https://t.co/3DOmfgHLg8

— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) July 28, 2022