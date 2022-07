Poder mexicano en las Grandes Ligas: Luis Urías muestra toda su fuerza y contribuye a la victoria de los Milwaukee Brewers

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El mexicano Luis Urías disparó este miércoles un cuadrangular productor de dos carreras y anotó dos para contribuir en el triunfo de los Milwaukee Brewers por 10-4 sobre los Minnesota Twins.

La contribución de Urías al éxito de los Cerveceros es algo que se ha vuelto habitual para el equipo, en el cual ha marcado la diferencia por la forma en la que ha respondido con el bate.

El jonrón de este miércoles de Urías, su número 12 de la campaña, fue su segundo en días consecutivos, junto al que logró el martes, antes de conectar un elevado en la novena entrada para dejar en el terreno a los Mellizos.

Los Cerveceros han ganado seis de sus últimos ocho encuentros, mejorando su marca en lo que va de temporada 55-44 y mantienen el liderato en la División Central de la Liga Americana.

Luis Urias 11th Homerun of the Season #ThisIsMyCrew pic.twitter.com/4u8k0dGxEx — Homeruns MLB (@homers_mlb) July 27, 2022

Ese éxito ha contado con el sello de Urías, quien ha estado ardiendo con el madero. En estos ocho encuentros Urías ha agotado 30 turnos al bate, conectando la pelota en 10 ocasiones por terreno de nadie, logrando un promedio de bateo de .333.

Entre sus batazos, el oriundo de Sonora, México, colecciona un doble y dos cuadrangulares, los cuales le han ayudado a alcanzar un promedio de una carrera empujada por desafío, al contabilizar ocho carreras remolcadas.

Urías, quien ha tomado cinco bases por bolas durante estos partidos, también ha sumado cuatro anotaciones a su cuenta. Luis Urias vs Yennier Cano#ThisIsMyCrew



Home Run 💣



Exit velo: 101.4 mph

Launch angle: 34 deg

Proj. distance: 357 ft



This would have been a home run in 24/30 MLB ballparks



MIN (3) @ MIL (10)

🔻 5th pic.twitter.com/RvybCb2Ds3— Would it dong? (@would_it_dong) July 27, 2022

Para el antesalista de 25 años el mes de julio ha sido el mejor de la campaña, con un promedio de bateo de .286, cuatro jonrones (uno menos que los que conectó en mayo) e iguala las 13 empujadas que alcanzó en junio, cuando a los Cerveceros aún les restan tres partidos antes de que acabe el mes.

Urías, quien ostenta un promedio de bateo de .236 con 12 jonrones y 37 remolcadas, se ha mantenido con la titularidad en la tercera base y ha demostrado su poder a la ofensiva para contribuir al éxito de los Cerveceros.

