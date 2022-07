Santiago Giménez le enseña a Héctor Herrera: el “Bebote” reveló que rechazó una oferta de Estados Unidos mientras esperaba por Europa 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A poco más de tres meses para el inicio del Mundial de Qatar 2022, Santiago Giménez está muy cerca de dar un paso importante en su carrera y también de cara a la Copa del Mundo. El joven delantero que vistió los colores de Cruz Azul, ha sido un futbolista habitual en las convocatorias de Gerardo Martino. El desempeño del “Bebote” despertó el interés de un club de la MLS que lo quería fichar a toda costa. Sin embargo, el atacante decidió esperar y hoy lucirá los colores del Feyenoord.

Mientras Héctor Herrera fue muy criticado por salir de Europa y marcharse al Houston Dynamo de la MLS, Giménez será elogiado por su astuta decisión de no lanzarse desbocado al fútbol de Estados Unidos. Esa postura, de la que también fue parte su familia, es la que hoy le permite llegar a Países Bajos.

“Lo que yo sé es que me buscó un equipo de la MLS en 2020, me querían a toda costa, pero entre toda la familia, mi papá, mis compañeros y Dios me aconsejaron de la mejor manera. Sabía que me había costado mucho llegar al primer equipo de Cruz Azul y no me habría gustado irme tan rápido del club de mis amores, me quedé para buscar la novena estrella y afortunadamente se dio“, reveló el joven atacante en una entrevista con Fox Sports. Santiago Giménez con Cruz Azul:



✅Liga MX

✅Supercopa MX

✅Campeón de Campeones x2

✅Copa MX

✅Leagues Cup

✅20 goles con el Primer Equipo

✅60 goles en Fuerzas Básicas (récord institucional)

✅Venta récord de un canterano a Europa



Se va como un histórico del club de sus amores pic.twitter.com/3XxtCu4K0Q— Agus Chávez (@aguschd) July 27, 2022

Otro mexicano en Países Bajos

La Eredivisie se ha convertido en una casa para los futbolistas mexicanos. En esta ocasión el Feyenoord le abrió las puertas a Santiago Giménez. El conjunto neerlandés habría comprado el 50% de su ficha y habría establecido un vínculo por cuatro años con el ex jugador de Cruz Azul. 🚨Confirmed: Santiago Giménez will join Feyenoord! pic.twitter.com/HsSuNBrjEj— German (@PopOutGerman) July 24, 2022

