3 consejos para ahorrar dinero con las tarjetas de crédito

La inflación no sólo significa precios más altos, sino también tipos de interés más altos en todo, desde la hipoteca hasta el préstamo del auto o la tarjeta de crédito.

Eso hace que sea más difícil que nunca que los consumidores se atengan a sus presupuestos y ahorren dinero.

Por eso, te presentamos una estrategia de ahorro que quizá no hayas considerado: revisa el uso de tu tarjeta de crédito, que puede estar costándote más de lo que crees.

Estos tres consejos pueden ayudarte.

Reduce los intereses que pagas

Según datos recientes de LendingTree, la tasa anual promedio (APR, por sus siglas en inglés) de las nuevas ofertas de tarjetas de crédito es del 20.82%, frente al 19.47% de hace un año.

Para evitar pagar más de lo necesario, empieza con una estrategia sencilla: pide al emisor de tu tarjeta que te baje el tipo de interés. Otra encuesta de Lending Tree reveló que el 70% de las solicitudes de tipos más bajos fueron concedidas.

Los que mantienen un saldo en las tarjetas de crédito de un ciclo de facturación a otro, también pueden considerar la posibilidad de reducir la cantidad de intereses que pagan usando dos tarjetas de crédito diferentes, dice Patrick Whalen, planificador financiero certificado de Los Ángeles.

Usa la tarjeta con el interés más alto para las compras que sabes que puedes pagar al final del ciclo de facturación. A continuación, usa la tarjeta con el interés más bajo para las compras que tengas que trasladar al mes siguiente, dice Whalen.

También deberías intentar reducir el saldo lo más rápido posible, tal vez efectuando pagos a mitad del ciclo de facturación para minimizar los cargos por intereses o renunciando a usarla hasta que el balance quede saldado.

Otra estrategia es trasladar la deuda a una tarjeta de transferencia de saldo con cero interés, dice Ted Rossman, analista principal del sector en Bankrate.com. Con este movimiento, puedes transferir tu saldo a una tarjeta que te permita pagar cero de interés durante un periodo prolongado, a veces de hasta 21 meses. Eso te da tiempo para pagar tu deuda.

Pero necesitarás una puntuación de crédito buena o excelente -de 700 o más- para poder acceder a una oferta atractiva de transferencia de saldo. Y también tendrás que estar seguro de que puedes pagar tu saldo al final de ese periodo. De lo contrario, terminarás incurriendo en más intereses.

Pide que te rebajen la cuota

Si estás pagando una cuota anual en tu tarjeta, llama al emisor de tu tarjeta y pide una exención o una cuota más baja. Los datos de una encuesta muestran que estas solicitudes tienen un porcentaje de éxito del 90%.

Otra opción es preguntarle a tu emisor si puedes mover tu cuenta a otra tarjeta que te ofrezca, tal vez con menos beneficios pero sin cuota. Ese cambio podría no contar como una nueva cuenta, por lo que tendría menos impacto en tu puntuación de crédito, dice Matt Schulz, analista principal de crédito de LendingTree. Pero asegúrate de preguntar primero.

Del mismo modo, deberías llamar a tu emisor si te cobra una comisión por retraso en el pago. Si tienes un historial de pagos puntuales, es probable que tu banco te exima de la comisión de demora si lo pides.

Y para evitar los recargos crónicos por demora, programa alertas de que tu pago está a punto de vencer. O, mejor aún, establece pagos automáticos desde tu cuenta bancaria.

Maximiza tus recompensas

Muchas tarjetas de crédito ofrecen recompensas de devolución de dinero, algunas de las cuales te devuelven entre el 1.5% y el 2% en todas tus compras, mientras que otras varían las cantidades según la categoría.

Para aprovechar al máximo estas recompensas, revisa tu presupuesto y tus hábitos de gasto, y usa las tarjetas que te devolverán más dinero al hacer tus compras.

Por ejemplo, si tus facturas de alimentos se disparan, puedes optar por tarjetas que ofrezcan mayores recompensas en efectivo por los comestibles, tal vez de un 5% o 6% de devolución, dice Rossman.

Si aún no tienes una tarjeta de devolución de efectivo generosa, consulta sitios web como CreditCards.com, WalletHub o NerdWallet, que te permiten comparar tarjetas de recompensa.

(Ten en cuenta que las tarjetas de recompensa son más adecuadas para quienes pueden pagar su saldo en su totalidad).

Y no pases por alto las ofertas de tarjetas de crédito que te puedan ofrecer. Muchos emisores de tarjetas de crédito ofrecen ofertas especiales a sus titulares en todo tipo de productos, desde comidas en restaurantes hasta viajes o entradas para conciertos. Visita el sitio web de tu tarjeta de crédito para encontrar estas ofertas.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.