La actriz Mónica Dossetti podría regresar a las telenovelas con ayuda del productor Juan Osorio

Tras darse a conocer que la actriz Mónica Dossetti sufrió violencia física por parte de su hermano, la comunidad artística se ha mostrado consternada por lo que no han dudado en ofrecer su ayuda; uno de ellos fue el productor Juan Osorio quien la podría incluir en el elenco de la próxima telenovela de TelvisaUnivision.

Durante un reciente encuentro con los medios de comunicación en las inmediaciones de Televisa, San Ángel en Ciudad de México, el reconocido productor reveló que está en busca de la protagonista del nuevo melodrama que ya prepara y que está previsto para el horario estelar, por lo cual ha pensado en la actriz Silvia Navarro, proyecto que marcaría su regreso a las telenovelas.

“No he tenido un acercamiento, pero me encantaría que fuera ella. De acuerdo con las características del personaje y a la situación, les tengo una gran sorpresa, sí tengo a la pareja antagónica, pero hasta que no la cierre se los digo y se los comparto”, expresó.

Sin embargo, entre los rostros le gustaría ver nuevamente en la televisión también se encuentra el actor Rafael Sánchez-Navarro, así como la actriz Mónica Dossetti, pues aseguró está enterado de la difícil situación de violencia que vivió a manos de su hermano, José Dossetti, y le gustaría ayudarla ofreciéndole trabajo.

“Nuestra compañera actriz que sufrió lo de su hermano. Yo trabajé con ella, de repente vienen estos momentos de depresión cuando no tienes trabajo, cuando no estás activo y eso afecta mucho al actor porque no es fácil. Me encantaría (invitarla) y si Dios me lo permite, siempre pienso en eso (en ayudar)“, expresó ante la cámara del periodista Eden Dorantes.

Asimismo, señaló que ya ha trabajado con ella, por lo que la conoce y solo tendría que buscar un papel que se adapte a sus capacidades pues se sabe que Mónica Dossetti fue diagnosticada con esclerosis múltiple.

“Tenemos que ver que el personaje le vaya, sus capacidades y todo, que funcione. Siempre he tenido el apoyo de la empresa y damos esos pasos”, agregó.

Por otro lado, el productor de ‘La Herencia’, telenovela que llegó a las pantallas de Univision el pasado 11 de julio, reveló que está en planes de producir la obra de teatro ‘Aventurera’, con la que rendirá homenaje a la fallecida actriz Carmen Salinas.

