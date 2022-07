Nerea Godínez recordó a Octavio Ocaña a 9 meses de su partida con un desgarrador mensaje

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La muerte del actor Octavio Ocaña tomó por sorpresa al público y hasta el día de hoy sigue causando indignación a su familia y amigos cercanos; por lo que a nueve meses de su partida, su prometida Nerea Godínez decidió rendirle tributo para honrar su memoria. ¡Aquí te compartimos los detalles!

A través de su cuenta oficial de Instagram, la joven rememoró un nostálgico video del histrión y le dedicó unas desgarradoras palabras.

“9 meses y en este proceso vuelvo a sentir negación e ira ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? ¿por qué nosotros? Te necesito más que nunca”, escribió la prometida del famoso como descripción del emotivo audiovisual.

Asimismo, añadió un fragmento de la canción “Yo Te Extrañaré” de Tercer Cielo mientras algunos emotivos clips se reproducían. Dentro de ellos destacaron momentos de Octavio Ocaña mientras comían, jugaban, viajaban o pasaban el rato viendo películas.

“Simplemente ya no siento NADA, como si mi alma estuviera muerta, nada me emociona, nada me duele, nada me pone triste, como si me hubieran apagado. Solo se que Te amo y que eso NUNCA va a cambiar ni un poco”, añadió Nerea Godínez dentro de su mensaje.

Cabe recalcar que la publicación no tardó en desatar una ola de comentarios en donde los mensajes de apoyo no faltaron; asimismo, los deseos de pronta resignación hicieron su llegada.

“Ahora sí me hiciste llorar”, “Ánimo preciosa”, “Solo Dios sabe por qué hace las cosas”, “Ya está en un lugar mejor”, “Con todos los recuerdos sentirás que siempre esta contigo” y “Verás que todo se resolverá, siempre con la frente en alto”, son algunas de las respuestas que obtuvo.

